Terremoto al largo di Cosenza con scossa di magnitudo 3,9 avvertito in più comuni, "si è sentito forte"
Venerdì 6 marzo una scossa di terremoto ha fatto tremare la provincia di Cosenza. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato magnitudo 3.9, con epicentro al largo di Rossano, a una profondità di 22 chilometri. Il sisma è stato avvertito da più persone in diversi comuni. Al momento non ci sarebbero danni a persone o cose.
La scossa di terremoto è stata registrata al largo della costa ionica di Cosenza alle ore 14:21: magnitudo 3.9, profondità di 22 km.
Molti utenti, sui social, hanno testimoniato di aver sentito il terremoto in più comuni.
Ad esempio a Rossano, Mirto, Longobucco, così come nella stessa Cosenza: “Si muovevano il letto e le finestre”, ha scritto una persona su Facebook.
C’è però anche chi sostiene di non essersi accorto di nulla.
La Calabria fa parte della zona 1, quella a rischio sismico alto, secondo la mappa del Dipartimento della Protezione Civile.
In Italia, l’unica regione quasi interamente in zona 4, quella a rischio basso, è la Sardegna.