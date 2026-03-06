NOTIZIE
Terremoto al largo di Cosenza con scossa di magnitudo 3,9 avvertito in più comuni, "si è sentito forte"

Scossa di terremoto al largo di Cosenza, magnitudo 3.9: diverse persone, sui social, hanno testimoniato di averla sentita distintamente

Pubblicato:

simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Venerdì 6 marzo una scossa di terremoto ha fatto tremare la provincia di Cosenza. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato magnitudo 3.9, con epicentro al largo di Rossano, a una profondità di 22 chilometri. Il sisma è stato avvertito da più persone in diversi comuni. Al momento non ci sarebbero danni a persone o cose.

La scossa di terremoto al largo di Cosenza

La scossa di terremoto è stata registrata al largo della costa ionica di Cosenza alle ore 14:21: magnitudo 3.9, profondità di 22 km.

Scossa avvertita in diversi comuni della provincia

Molti utenti, sui social, hanno testimoniato di aver sentito il terremoto in più comuni.

Ad esempio a Rossano, Mirto, Longobucco, così come nella stessa Cosenza: “Si muovevano il letto e le finestre”, ha scritto una persona su Facebook.

C’è però anche chi sostiene di non essersi accorto di nulla.

La zona di Cosenza è sismica?

La Calabria fa parte della zona 1, quella a rischio sismico alto, secondo la mappa del Dipartimento della Protezione Civile.

In Italia, l’unica regione quasi interamente in zona 4, quella a rischio basso, è la Sardegna.

terremoto-cosenza-magnitudo-scossa

