Terremoto al largo di Livorno, tre scosse con la più forte di magnitudo 3,3: "Si è spostato il tavolo"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Scossa di terremoto al largo di Livorno nella mattina del 9 ottobre. Il sisma di magnitudo 3.3 della scala Richter è stato registrato alle 12.38 ed è stata avvertita dai residenti. L’epicentro in mare, a pochi chilometri dalla costa sud, di fronte alla cittadina di Rossignano Marittimo. Stando ai rilievi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’ipocentro è stato registrato ad una profondità di circa 5,7 km. Sui social tanti i commenti da parte di persone che hanno avvertito le tre scosse. Tra questi un utente ha scritto: “Così forte che si è spostato il tavolo”.

Terremoto al largo di Livorno, tre scosse in poche ore

Prima e dopo la scossa avvertita dai residenti sono stati due gli episodi sismici che hanno caratterizzato la giornata.

Alle 9.23 era stata registrata la prima scossa che ha colpito la costa della Toscana settentrionale, questa volta a nord di Livorno.

Il sisma ha registrato un’intensità di magnitudo 2.1 ed epicentro tra le province di Massa Carrara, Lucca e Pisa.

Alle 12.57, pochi minuti dopo la scossa più intensa, un altro episodio sismico è stato registrato con medesimo epicentro e profondità di 5 km.

Stando ai rilievi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa è stata di magnitudo 2.2.

La paura dei residenti

Tanti i commenti degli utenti sulle pagine social delle testate locali.

Tra queste quelli su QuiLivorno.it, dove una donna ha scritto: “Lieve?? mi ha quasi buttato giù dalla sedia?

Un altro utente ha raccontato che la scossa della mattina del 9 ottobre è stata “così forte che si è spostato il tavolo”.

Dove è stato avvertito il terremoto in Toscana

Leggendo i commenti, si evince che le tre scosse sono state avvertite in molte zone della Toscana, tra cui Nibbiaia, Salviano, Antignano e Montenero.

Il Tirreno riporta altri commenti e testimonianze.

“Ardenza sentita benissimo, purtroppo: pareti e lampadari hanno ballato tutto”, ha scritto una residente.

Un’altra testimonianza arriva da Castiglioncello: “Sentita bene, ballava tutto il tavolo”.

Anche a Rosignano sono state percepite le tre scosse di terremoto.