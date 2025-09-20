Terremoto al largo di Palermo di magnitudo 3.3 avvertito fino in città, epicentro in mare vicino a Ustica

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Scossa di terremoto in mare tra Palermo e Ustica. Un sisma di magnitudo 3.3 è stato registrato al largo della costa del capoluogo siciliano, a metà strada con l’isola. Nonostante si sia trattato di un fenomeno di lieve entità, l’evento è stato avvertito dagli abitanti dei comuni della provincia. Al momento non sono stati segnalati danni a persone o cose, soprattutto in virtù della posizione remota dell’epicentro.

La scossa di terremoto al largo di Palermo

Il terremoto è stato registrato dai sismografi dell’Istituto nazionale di geologia e vulcanologia di Roma alle 18:00 di sabato 20 settembre nel mar Tirreno meridionale, a una profondità di 19 chilometri. La zona è storicamente soggetta a scosse di lieve e moderata entità, ma raramente di magnitudo elevata.

Il grado 3.3 della scala Richter indica la classificazione di un evento sismico “molto leggero”, spesso avvertito dalla popolazione, ma che generalmente non causa danni.

I comuni vicino all’epicentro

Come riportato dall’Ingv, il terremoto non ha interessato nessun centro abitato nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro. Oltre a Palermo, i comuni più vicini con popolazione superiore ai 50mila abitanti sono:

Bagheria (55387 abitanti) 59 km di distanza a sud-est;

Trapani (68759 abitanti) 75 km a sud-ovest;

Marsala (83194 abitanti) 98 km a sud-ovest.

Diverse le persone che si sono riversate sui social per avere informazioni o semplicemente conferme sul sisma avvertito nel capoluogo: “Ma solo io ho sentito la scossa di terremoto a Palermo?”, chiede un’utente su X.

Il terremoto a Trapani

Decisamente di altra entità il terremoto di magnitudo 4.7 al largo di Trapani rilevato a fine agosto. Anche in quel caso non sono stati registrati danni o conseguenze per le persone, ma l’evento sismico è stato percepito fino a Palermo.

Anche per quel sisma l’ipocentro è stato individuato a una profondità di 19 chilometri, nell’area del Tirreno Meridionale, tra la Sicilia nord occidentale e la Sardegna sud orientale, alle 6 del mattino del 26 agosto.