Terremoto alle Filippine con scossa di magnitudo 6,7: tre settimane fa un altro aveva causato oltre 60 morti

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un terremoto di magnitudo 6,5 ha colpito il tratto di mare al largo della costa meridionale di Mindanao, l’isola più grande delle Filippine meridionali, intorno alle 19:30 ora locale di venerdì 26 giugno. Il sisma ha interessato la stessa regione in cui l’8 giugno si era verificato un terremoto di magnitudo 7,8 che aveva causato almeno 61 vittime e arriva dopo i forti terremoti registrati in Venezuela e in Giappone all’inizio della settimana.

Terremoto di magnitudo 6,5: la terra trema di nuovo nelle Filippine

Secondo l’USGS (Istituto geologico degli Stati Uniti), come reso noto da Fox Weather, l’epicentro si trovava a circa 35 chilometri a sud di Balangonan, nelle Filippine, a una profondità di 53 chilometri.

La scossa è stata avvertita a General Santos, una delle città più grandi delle Filippine meridionali. Al momento non sono disponibili informazioni sull’entità di eventuali danni o feriti.

Dove si trova la cintura di fuoco del Pacifico

Le Filippine sono uno dei Paesi con la più intensa attività sismica al mondo a causa della loro posizione lungo l’attivo Anello di Fuoco del Pacifico, l’enorme cintura di vulcani e confini tra placche tettoniche lunga circa 25mila miglia (40mila chilometri), dove si verifica il 90% dei terremoti del pianeta.

La Cintura di Fuoco del Pacifico è il risultato dei movimenti delle placche tettoniche che si incontrano lungo quest’area del pianeta. In molte zone avviene il fenomeno della subduzione, cioè il processo tramite cui una placca scivola sotto un’altra. Questo meccanismo è legato al progressivo restringimento dell’oceano Pacifico.

Lungo la costa del continente americano, la placca di Nazca, la placca di Cocos e parte della placca pacifica sprofondano rispettivamente sotto le placche sudamericana e nordamericana, che si muovono verso ovest.

Sul versante asiatico e australiano, invece, si verificano altri importanti fenomeni di subduzione: la placca delle Filippine scorre sotto la placca eurasiatica, mentre la placca pacifica si immerge sotto la placca australiana.

La presenza dei vulcani esplosivi

La conseguenza di questa intensa attività geologica è una forte presenza di vulcani, in prevalenza di tipo esplosivo.

Si tratta soprattutto di stratovulcani, caratterizzati da pendii ripidi e profili regolari. Tra gli esempi più noti ci sono il Monte Sant’Elena negli Stati Uniti (protagonista della violenta eruzione del 1980), il Tambora, il Krakatoa, il Monte Fuji in Giappone e il Popocatépetl in Messico.