Terremoto sentito da Palermo a Catania con scossa di magnitudo 5,0: allerta tsunami per lo sciame sismico

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Forte scossa di terremoto con epicentro nel Mar Tirreno avvertito distintamente da Palermo a Catania. Il sisma, di magnitudo 5.0, è stato registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) nella tarda mattinata di venerdì 23 ottobre. Prima e dopo ci sono stati altri terremoti, con una magnitudo tra 2.9 e 4.0: sciame sismico in corso, allerta tsunami arancione.

Scossa di terremoto avvertita da Palermo a Catania

La scossa di terremoto di magnitudo 5.0 è stata registrata dall’Ingv alle ore 12:19 con epicentro vicino alle Eolie, avvertita da Palermo a Catania.

Il sisma è avvenuto ad appena 9 chilometri di profondità.

La situazione e le testimonianze

Fortunatamente, al momento non si registrano danni a persone o cose, come confermato dalla Prefettura di Palermo: il Centro di coordinamento sarà operativo fino al cessato allarme.

Oltre agli studenti di numerose scuole, riporta Italpress, anche i dipendenti di alcuni uffici pubblici, compresa la stessa Prefettura, sono stati fatti evacuare per precauzione.

Sui social, diversi residenti a Palermo hanno testimoniato la loro paura: “Scossa fortissima”, “Durata molti secondi”, “Molte scuole hanno fatto uscire i ragazzi“, “Stava uscendo tutta l’acqua dell’acquario”, “Mi sono sentita spingere in avanti”.

Sciame sismico

Alle 10:02, sempre nel Tirreno meridionale, una prima scossa di magnitudo 3.9 a una profondità di 25 km.

Ne sono arrivate altre 3, concentrate in un’ora, sempre al largo delle Eolie:

ore 11:04: magniutdo 3.3, profondità 9 km

profondità 9 km ore 11:51: magnitudo 4.3, profondità 24 km

profondità 24 km ore 11:56: magnitudo 3.6, profondità 32 km

Alle 12:19 la più forte, quella di magnitudo 5.0, ne sono seguite altre:

ore 12:24: magnitudo 4.0 , profondità 8 km

, profondità 8 km ore 12:41: magnitudo 3.0 , profondità di 10 km

, profondità di 10 km ore 12:43: magnitudo 3.2 , profondità 10 km

, profondità 10 km ore 12:51: magnitudo 3.2 , profondità 25 km

, profondità 25 km ore 12:55: magnitudo 3.3 , profondità 10 km

, profondità 10 km ore 13:08: magnitudo 2.9, profondità 10 km

Allerta tsunami arancione

Diramata allerta tsunami di livello arancione dopo lo sciame sismico.

Il capo della Protezione civile siciliana, Salvo Cocina, ha disposto l’immediato stato di allerta e la “pronta operatività” per i Comuni interessati e per le strutture operative.

Evacuato il tribunale di Trapani

La scossa di magnitudo 5.0 è stata avvertita anche a Trapani, dove è stato evacuato il tribunale.