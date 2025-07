Terremoto di magnitudo 8,8 al largo della Kamchatka con tsunami di 3-4 metri, allerta in Giappone e Usa

Un terremoto di magnitudo 8.8 (Mwpd) è stato registrato al largo della Kamchatka, in Russia. Il sisma ha avuto origine a una profondità di 20,7 chilometri. L’epicentro è stato individuato a circa 119 chilometri a sud-est della città russa di Petropavlovsk-Kamchatsky. La scossa ha provocato numerosi feriti e uno tsunami con onde alte tra i 3 e i 4 metri. È stata diramata un’allerta maremoto anche per Giappone, Guam, Hawaii e Alaska.

Il terremoto di 8.8 al largo della Kamchatka

Il terremoto è stato uno dei più forti mai registrati al mondo. Le zone russe più vicine all’epicentro del sisma nella penisola di Kamchatka hanno segnalato danni ed evacuazioni.

Il fenomeno si è verificato alle 8.25 ora giapponese e ha avuto una magnitudo preliminare di 8.0, secondo i sismologi giapponesi e statunitensi. L’U.S. Geological Survey ha successivamente aggiornato la sua misurazione a magnitudo 8.8.

Avviso di evacuazione per allerta tsunami in Giappone

Sono state registrate diverse scosse di assestamento di magnitudo 6.9. La prima onda dello tsunami ha colpito la zona costiera di Severo-Kurilsk, il principale insediamento delle isole Curili russe nel Pacifico. Il governatore locale Valery Limarenko ha affermato che gli abitanti sono al sicuro e rimarranno sulle alture fino a quando non sarà scongiurato il pericolo di una nuova onda.

Il terremoto ha causato danni agli edifici e alle auto nell’area di Petropavlovsk-Kamchatsky, dove si sono verificati anche blackout elettrici e interruzioni del servizio di telefonia mobile. Le agenzie di stampa russe, citando il ministero della Salute regionale, hanno riferito che diverse persone hanno chiesto assistenza medica in Kamchatka dopo il terremoto, ma non sono stati segnalati feriti gravi.

L’allerta tsunami in Giappone

In Giappone è stato subito diramato l’allerta tsunami. I trasporti sono stati sospesi, compresi i traghetti che collegano Hokkaido e Aomori, sulla punta settentrionale dell’isola giapponese di Honshu, e quelli che collegano Tokyo e le isole vicine, e alcune linee ferroviarie locali sono state sospese o ritardate.

L’aeroporto di Sendai ha temporaneamente chiuso la pista. L’Agenzia giapponese per la gestione degli incendi e delle catastrofi ha dichiarato che finora non sono stati segnalati feriti o danni.

In risposta all’allerta tsunami, l’agenzia ha emesso un avviso di evacuazione per oltre 900.000 residenti in 133 comuni lungo la costa pacifica del Giappone, da Hokkaido a Okinawa. Le centrali nucleari giapponesi non hanno segnalato anomalie, per precauzione è stata decisa l’evacuazione del personale della centrale nucleare di Fukushima.

Secondo l’Agenzia meteorologica giapponese, uno tsunami di 50 centimetri è stato rilevato nel porto di Ishinomaki, nel nord del Giappone.

Caos negli Usa per l’allerta maremoto

Negli Usa l’allerta tsunami ha coinciso con l’ora di punta del martedì pomeriggio con le auto che hanno intasato le strade e le autostrade di Honolulu. Le scuole delle Hawaii hanno annullato le attività pomeridiane e serali.

Il Centro di allerta tsunami del Pacifico ha dichiarato che il terremoto ha generato uno tsunami che potrebbe causare danni lungo le coste di tutte le isole hawaiane. “È necessario adottare misure urgenti per proteggere vite umane e proprietà”, si legge nell’allerta.

Il Dipartimento di gestione delle emergenze dell’Oregon ha dichiarato su Facebook che piccole onde di tsunami erano attese lungo la costa a partire dalle 23.40 ora locale, con un’altezza compresa tra 30 e 60 centimetri. Ha esortato la popolazione a stare lontana dalle spiagge, dai porti e dai porticcioli e a rimanere in un luogo sicuro lontano dalla costa fino a revoca dell’allerta.

“Non si tratta di uno tsunami di grande entità, ma correnti pericolose e onde forti potrebbero rappresentare un rischio per chi si trova vicino all’acqua”, ha affermato. Anche gran parte della costa occidentale che si estende dalla provincia canadese della British Columbia, allo Stato di Washington e alla California è sotto allerta tsunami.

In Alaska, il Centro nazionale di allerta tsunami ha stimato che l’altezza delle onde avrebbe potuto raggiungere i 91 centimetri a Shemya e i 76 centimetri ad Adak, che conta circa 70 abitanti ed è la comunità più meridionale dell’Alaska. Alcune onde hanno probabilmente già colpito le remote isole occidentali dell’Alaska.

Allarme anche nelle Filippine, Nuova Zelanda, Cina e Messico

Le autorità filippine hanno avvertito le province e le città lungo la costa orientale dell’arcipelago della possibilità di onde di tsunami inferiori a 1 metro e hanno consigliato alla popolazione di stare lontana dalle spiagge e dalle zone costiere.

“Potrebbe non trattarsi delle onde più grandi, ma queste possono continuare per ore ed esporre al pericolo le persone che nuotano in mare”, ha detto Teresito Bacolcol dell’Istituto filippino di vulcanologia e sismologia all’Associated Press.

Anche le autorità neozelandesi hanno emesso allerte per “correnti forti e insolite e onde imprevedibili” lungo le coste di tutto il Paese. L’agenzia governativa per la gestione delle emergenze ha invitato la popolazione ad allontanarsi dall’acqua, dalle spiagge e dalle zone costiere, nonché dai porti, dai porti turistici, dai fiumi e dagli estuari. La Nuova Zelanda si trova a circa 9.600 chilometri dall’epicentro.

Il ministero delle Risorse naturali cinese ha deciso di emettere l’allerta di livello giallo in seguito al violento terremoto di magnitudo 8.8 registrato al largo delle coste dell’Estremo Oriente russo. Lo riferiscono i media statali di Pechino, secondo cui la misura interessa la costa orientale del Paese.

La Marina messicana ha dichiarato che onde alte da 30 a 100 centimetri sono attese sulla costa pacifica messicana dopo lo tsunami provocato dal terremoto di magnitudo 8.8 in Kamchatka. In un rapporto, il centro di allerta tsunami della Marina ha dichiarato che le onde inizieranno a raggiungere la costa settentrionale a Ensenada, vicino alla California, intorno alle 2.22 del 30 luglio, ora del Messico centrale, e continueranno a spostarsi verso sud lungo la costa pacifica fino a raggiungere lo stato del Chiapas intorno alle 7.15 del mattino, ora locale.

Le allerte si estendono a decine di Paesi del Pacifico, dalla Micronesia alla Polinesia Francese fino alle coste di Ecuador e Cile, molte nazioni hanno attivato sistemi di sorveglianza e preparato l’evacuazione di aree sensibili. Le autorità raccomandano di evitare le coste e di seguire gli aggiornamenti ufficiali.