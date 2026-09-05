Terremoto di magnitudo 2.9 vicino ad Amatrice, ad Accumoli, seguito da altre due scosse: torna la paura

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

C’è stata una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 con epicentro localizzato a circa 3 chilometri a est di Accumoli, in provincia di Rieti. Il movimento tellurico è avvenuto a una profondità di 9 chilometri, nella zona montana interna dei Monti della Laga. A segnalare la scossa è stato l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) che lo ha registrato alle 6:02 di sabato 5 settembre 2026. Non risultano danni o feriti.

Terremoto ad Accumoli

Nuova scossa nel Centro Italia. Un terremoto di magnitudo 2.9 è stato l’episodio più significativo di una sequenza di lievi eventi sismici che sono avvenuti nel giro di pochi minuti tra le 6 e le 7 della mattina di sabato 5 settembre, come rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma.

Il sisma si è verificato ad Accumoli, in provincia di Rieti, è stato avvertito in modo netto dalla popolazione ma non ha causato feriti né danni, come confermato dal sindaco del comune, Mauro Tolomei.

Le conseguenze delle scosse: nessun danno o ferito

Sono state, dunque, tre le scosse percepite dagli abitanti di Accumoli a partire dalle 6.02 del 5 settembre. La prima, di magnitudo 2.9, seguita da altre due, più lievi, alle 7:13 e alle 7:21 di magnitudo 2.1 e 2.4.

L’epicentro, come detto, è stato registrato a 3 km a Est di Accumoli a una profondità di 9 km. La terra si è mossa anche nei vicini comuni di Amatrice e Arquata del Tronto e nelle zone al confine tra Lazio e Marche.

“La scossa è stata sentita da alcuni cittadini, ma non ha provocato allarmi. Al momento non sono in corso verifiche da parte dei vigili del fuoco”, ha riferito il sindaco di Accumoli, Mauro Tolomei. Visti anche i precedenti, comunque, gli esperti stanno osservando e osserveranno nelle prossime ore e nei prossimi giorni l’evoluzione delle cose e valutando se possano verificarsi nuove sequenze sismiche.

Il precedente di Amatrice

Quella colpita dal terremoto di oggi è, infatti, un’area caratterizzata storicamente da significativa sismicità. Negli ultimi mesi sono state registrate diverse scosse simili a questa come quelle del 15 agosto (magnitudo 2.6 presso Torano Nuovo) e del 24 luglio (magnitudo 3.2 nei pressi di Penna San Giovanni).

Se si torna indietro nel tempo, poi, è impossibile non citare il devastante sisma del 24 agosto 2016 di magnitudo 6 che colpì Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, causando morti e ingenti danni materiali.

Allora la sequenza proseguì per settimane e mesi, con altre forti scosse, tra cui quelle del 26 ottobre e del 30 ottobre 2016, quando un terremoto di magnitudo 6,5 colpì l’area di Norcia. La sequenza del Centro Italia causò complessivamente 299 vittime e devastò numerosi centri tra Marche, Lazio e Umbria.