Terremoto di magnitudo 3,2 a Latina, cittadini svegliati nel cuore della notte: "Molto forte, tremava tutto"

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 4:10 a Latina. Il sisma ha avuto ipocentro a 8 km di profondità. L’epicentro è stato individuato nella zona est del capoluogo pontino, a 4 km dal centro, come rilevato dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Diversi cittadini, soprattutto quelli che dimorano ai piani alti degli edifici del centro cittadino, hanno avvertito la scossa. Al momento non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose.

Terremoto di magnitudo 3.2 a Latina, le zone dove è stato avvertito il sisma

Il sisma è stato distintamente avvertito da diverse persone residenti nel capoluogo, nella zona dei Monti Lepini e in alcune aree della provincia.

In particolare, secondo l’Ingv, l’epicentro del terremoto è stato registrato su Strada Santa Fecitola, nei pressi di Borgo Faiti.

Sono in corso verifiche e rilievi per valutare eventuali danni. La terra ha tremato con maggiore intensità a Latina, Sermoneta, Pontinia e Sezze.

La paura dei residenti, i commenti sui social

“No raga che paura mi sono svegliata per il terremoto”, ha scritto una donna su X. Altre persone si sono riversate sui social per dare testimonianza della scossa avvertita.

“Pensavo fosse successo un terremoto forte a Roma o Napoli“, il commento di un altro utente.

Su Facebook c’è invece chi sottolinea che “ha tremato tutto, i miei animali se ne sono accorti prima, erano impazziti. Ci ha fatto ballare”.

Il terremoto di un mese fa

A Latina ha tremato la terra anche un mese fa. Il 18 agosto scorso è stata registrata una scossa di magnitudo 2.7 alle 12.30.

Anche in quel caso, il sisma fu avvertito in modo chiaro dalla popolazione ed ebbe il suo epicentro nella zona di Tor Tre Ponti, a circa 8 chilometri di profondità. Oltre a causare spavento, non ci fu alcun danno di rilievo a persone o cose.

La scossa avvertita a gennaio

Nel 2025, si è anche verificato un lieve terremoto di magnitudo 2.8 a gennaio. Anche allora la terra tremò intorno alla zona di Sezze. E anche allora furono tanti i cittadini che si accorsero dell’evento.

Nell’area in questione non di rado si registrano eventi sismici, solitamente lievi. “Nella zona già anni fa si sentivano ogni tanto queste scossette: nulla di particolare, non succede niente, i più vecchi ci sono abituati”, aveva spiegato un cittadino non particolarmente allarmato dalla scossa.