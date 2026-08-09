Terremoto di magnitudo 3,4 a San Damiano Marca, in provincia di Cuneo, boato in piena notte

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Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 ha colpito il comune di San Damiano Marca, in provincia di Cuneo. Il sisma ha spaventato gli abitanti, causando anche un forte boato che si è sentito in tutto l’abitato. La terra ha tremato in tutta la valle Grana, fino alla pianura. Non sarebbero stati individuati feriti né danni significativi agli edifici nei primi sopralluoghi.

Terremoto nel cuore della notte a San Damiano Marca

Una scossa di terremoto di intensità significativa, circa 3.4 gradi sulla scala Richter, ha colpito il territorio del comune di San Damiano Marca, in provincia di Cuneo. Il sisma si è verificato poco dopo la mezzanotte tra l’8 e il 9 agosto.

Secondo quanto riporta il sito di RaiNews, in tutto il comune si sarebbe avvertito un forte boato, oltre alla scossa, che ha causato paura tra gli abitanti.

ANSA

La scossa di terremoto non è stata avvertita soltanto a San Damiano Marca, ma in tutta la valle in cui si trova il comune, la valle Grana, fino alla pianura. La profondità dell’ipocentro era a circa 17 chilometri, abbastanza superficiale da far avvertire distintamente la scossa.

Gli interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile

Sono state diverse le chiamate ai numeri di emergenza che hanno seguito la scossa di San Damiano Marca. La popolazione è stata spaventata soprattutto dal boato che ha accompagnato il terremoto.

Si trattava però soprattutto di richieste di informazioni. Pochi gli interventi diretti dei vigili del fuoco, che hanno lasciato poi ai tecnici della protezione civile il compito di verificare le conseguenze del sisma.

Stando a quanto raccolto dalla protezione civile, il terremoto non sembra aver causato danni rilevanti alle strutture, né pubbliche né private. Non ci sarebbero nemmeno feriti tra la popolazione.

L’altra scossa al confine tra Italia e Francia

Quella di San Damiano Marca non è stata la prima scossa che ha colpito la parte occidentale della provincia di Cuneo nelle ultime ore.

Attorno alle 12:42 dell’8 agosto, infatti, un’altra scossa ha colpito la zona al confine tra l’Italia e la Francia, a pochi chilometri dall’epicentro del sisma successivo.

La zona era per lo più disabitata e la scossa è stata avvertita dai sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Aveva una magnitudo di 2.7 e una profondità di 9 chilometri.