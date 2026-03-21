Terremoto di magnitudo 4.1 a Messina, continua lo sciame sismico in Sicilia con scosse sentite fino a Palermo

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La terra continua a tremare in Sicilia. Dopo il terremoto di magnitudo 4.6 registrato nella notte con epicentro alle Isole Eolie, alle ore 19:04 la Sala Sismica dell’Ingv-Roma ha localizzato un sisma di magnitudo 4.1 in provincia di Messina. Un minuto prima, si era verificata un’altra scossa di magnitudo 3.7, a seguire altre due scosse, nella stessa zona, di magnitudo 3.3 e 3.2. Il fenomeno è stato percepito fino a Palermo.

Il terremoto a Messina

Alle ore 19:04 di sabato 21 marzo, l’Ingv ha registrato un terremoto di magnitudo 4.1 con epicentro due chilometri a sud di Castel di Lucio, in provincia di Messina.

Un minuto prima, a 4 chilometri da Pettineo, registrata un’altra scossa di magnitudo 3.7 con epicentro di profondità di 27 km.

A seguito dell’evento più intenso, altre due scosse: una alle 19:06 con epicentro nella stessa località di magnitudo 3.3 e una alle 19:15 di magnitudo 3.2, a 4 chilometri a nord, con profondità di 26 km.

Le scosse percepite fino a Palermo

Il terremoto di Messina segue di qualche ora quello registratosi nella notte nei fondali marini, percepito chiaramente fino a Palermo.

La scossa più forte, di magnitudo 4.6, è avvenuta alle ore 2:46 nella zona delle Isole Eolie, a una profondità di 11 chilometri.

Tre minuti dopo, alle 2:49, un’altra scossa di magnitudo 4.3 avvenuta nelle isole di fronte allo stretto di Messina.

È seguito uno sciame sismico con una scossa di magnitudo 3 nel Mar Tirreno meridionale alle 2:53 e altre cinque scosse tra le 2:55 e le 3:14, con magnitudo fino a 2.9.

Le scosse sono proseguite fino alle 4 del mattino, sempre con epicentro alle Eolie, con magnitudo compresa tra 2 e 2.8.

Sciame sismico in Sicilia

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia segnala uno scontro di faglie nel territorio della Sicilia, in mare e nell’entroterra.

Dalla scorsa notte sono state una trentina le scosse registrate con magnitudo al di sopra del valore 2.0.

La scossa più forte, nella notte, ha raggiunto la magnitudo 4.6, con il terremoto percepito fino a Reggio Calabria.

La paura è tanta e l’allerta massima, ma al momento non si segnalo danni a edifici né persone.