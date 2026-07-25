Terremoto di magnitudo 4,1 in Molise, avvertito anche in Abruzzo, Lazio e Campania: paura tra la popolazione

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un terremoto di magnitudo 4.1 ha colpito l’Italia centrale. L’epicentro è stato in Molise, nel territorio del comune di Pizzone, ma la scossa è stata avvertita anche in Lazio, Campania e Abruzzo. Diverse persone hanno abbandonato le loro abitazioni e si sono rifugiate in strada. Al momento non si registrano feriti né danni agli edifici e alle infrastrutture.

Un terremoto di magnitudo 4.1 ha colpito il Molise

Nella notte tra il 24 e il 25 luglio 2026, poco dopo la mezzanotte, un terremoto di magnitudo 4.1 ha colpito l’Italia centrale. La scossa è stata avvertita in Molise, Lazio, Campania e Abruzzo.

Il sisma ha avuto il suo epicentro 2 chilometri a ovest del comune di Pizzone, in provincia di Isernia, in Molise. La profondità del sisma è stata di 10 chilometri.

ANSA

Al momento non si registrano crolli o gravi danneggiamenti. Diverse persone si sarebbero riversate in strada durante la scossa, ma non ci sarebbero feriti, stando a quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa.

La scossa di assestamento nella notte

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha inoltre segnalato che, attorno alle 3:41 di notte del 25 luglio, ci sarebbe stata un’altra scossa sempre con lo stesso epicentro.

La profondità è stata del tutto simile, 9 chilometri sotto la crosta terrestre, ma la magnitudo era significativamente inferiore, soltanto 2,2 gradi sulla scala Richter.

La magnitudo dei terremoti si calcola con una scala logaritmica, non lineare. Questo significa che una magnitudo di 2,2 non sviluppa circa la metà dell’energia di una di 4,1, ma circa 700 volte meno energia.

La zona sismica del Centro Italia

Pur non avendo causato danni a cose o persone, il terremoto del 25 luglio in Molise è il secondo più forte avvertito in Italia negli ultimi tre mesi, escludendo quelli marittimi, dopo la scossa del 21 maggio ai Campi Flegrei, che era arrivata a 4,4 gradi.

Il Centro Italia è una zona particolarmente soggetta a terremoti ed è stato colpito da alcuni dei sismi più gravi della storia recente, come quelli dell’Aquila e di Amatrice.

La regione è attraversata, come quasi tutta l’Italia, da una faglia che segue gli Appennini, da nord a sud, e che di recente ha spesso dato vita a sciami sismici.