Terremoto a Napoli nei Campi Flegrei con scossa di magnitudo 4,4 "lunghissima": scuole chiuse in vari comuni

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Una forte scossa di terremoto è stata registrata nei Campi Flegrei all’alba, alle 5:50. L’Ingv ha rilevato una magnitudo di 4.4. Alle 5:57 si è verificata una seconda scossa, di magnitudo 2.1, ed è in corso uno sciame sismico. Il sisma è stato avvertito a Napoli e in altre zone della provincia. Scuole chiuse a Pozzuoli, Bacoli e Quarto.

Terremoto all’alba nei Campi Flegrei

Pochi minuti prima delle sei di mattina di giovedì 21 maggio una scossa di terremoto di forte intensità ha svegliato tutta la zona di Napoli.

L’Ingv ha registrato una magnitudo 4.4, avvenuta nei Campi Flegrei, a 3 km di profondità alle 5:50.

Alle 5:57 poi si è verificata una seconda scossa, di magnitudo 2,1. Nella zona è in corso uno sciame sismico.

L’epicentro e la durata “lunghissima”

Il primo sisma, quello delle 5:50, ha avuto l’epicentro a una profondità di 3 km che è stato localizzato in mare, tra la costa di Bacoli e quella di Pozzuoli.

la scossa non è stata solo di notevole intensità ma è durata anche diversi minuti.

Sui social, infatti, sono stati in tanti a descrivere come “lunghissima” la scossa che ha svegliato i Campi Flegrei e la zona di Napoli all’alba.

Uno dei residenti di Pozzuoli, Antonio, intervistato da ANSA, ha raccontato gli attimi del terremoto: “Si sono mossi tutti i mobili, la terra ha tremato così forte che mia moglie non ce l’ha fatta più: è scappata due ore fa verso Quarto, si è rifugiata da alcuni parenti per sentirsi al sicuro”.

Scossa avvertita a Napoli, scuole chiuse in zona rossa

Il terremoto è stato avvertito anche in tutti i quartieri di Napoli e in molte zone della provincia.

Il sindaco Josi Della Ragione ha annunciato la chiusura della scuole a Bacoli: “È stata forte. Abbiamo appena avvertito una forte scossa sul nostro territorio”, ha scritto sui social.

La stessa decisione di chiudere le scuole è stata presa anche dai sindaci di Pozzuoli e Quarto.

I danni del terremoto agli difici: “Sgomberi a breve”

Sempre il sindaco Josi Della Ragione, tramite un aggiornamento sui suoi profili social, ha parlato di una scossa “tra le più importanti in questi ultimi anni”.

E ha fatto cenno ai “primi danni” al “belvedere Maurizio Valenzi di via Castello, in Bacoli, alle pendici del Castello Aragonese“.

Inoltre ha aggiunto che “molti cittadini ci segnalano il cedimento di parte di intonaci di dalle facciate di edifici privati“.

“Ci saranno degli sgomberi a breve, dobbiamo prima completare i controlli”, ha aggiunto all’Adnkronos, “ci hanno anche segnalato il cedimento di parte dei costoni in mare, da Punta Epitaffio a Pennata”.

Poi, l’appello al Governo sugli edifici pubblici: “Erano stati preventivati fondi per diminuire vulnerabilità delle strutture, si tratta di risorse poi non stanziate e speriamo avvenga presto, ci servono gli strumenti strutturali per affrontare il bradisismo, sappiamo che il fenomeno si ripeterà, servono risorse per la stabilizzazione dei dipendenti, che sono indispensabili per le verifiche delle strutture, senza questi dipendenti non abbiamo i mezzi per affrontare il bradisismo, che non è evento straordinario, bensì ordinario. Abbiamo incontrato il ministro Musumeci tre settimane fa esponendo nuovamente tutti i problemi sul tavolo, per ora non ci sono state risposte, spero arrivino presto”.

La zona sismica dei Campi Flegrei

Quelal del 21 maggio è una delle scosse più intense da quando è riesploso il bradisismo nell’area dei Campi Flegrei.

Per intensità e durata ha ricordato quella del 30 giugno del 2025, che fu la più violenta degli ultimi 40 anni con una magnitudo di 4.6 (la più alta da quando il fenomeno del bradisismo è tornato a farsi sentire).

Il bradisismo è un fenomeno vulcanico caratterizzato dal lento sollevamento e abbassamento del suolo, tipico proprio della caldera dei Campi Flegrei, che è un’ampia area vulcanica attiva situata a ovest di Napoli.