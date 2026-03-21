Terremoto di magnitudo 4.6 alle Eolie, sciame sismico e decine di scosse avvertite tra Palermo e Messina

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

La terra torna a tremare in Sicilia. Un terremoto di magnitudo 4.6 è stato registrato nella zona delle Isole Eolie alle 2:46 a una profondità di 29 chilometri nell’area vicina ad Alicudi. Il sisma è stata chiaramente avvertito dalla popolazione anche a Palermo e nei territori di Messina e Reggio Calabria. L’Ingv ha poi rilevato oltre 15 scosse nell’arco di tutta la notte, di cui 12 concentrate in circa un’ora e mezza, parte di uno sciame sismico che ha interessato l’intera area.

Sciame sismico al largo della Sicilia, cosa è successo

Qualche minuto dopo la prima e più forte scossa di magnitudo 4.6, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato un altro sisma di magnitudo 4.3 a una profondità di 11 chilometri.

Le successive scosse sono state di intensità variabile, compresa tra 3.0 a 2.0. Lo sciame sismico ha poi perso progressivamente intensità fino all’alba. Sui social sono stati pubblicati centinaia di post in cui gli utenti riferivano di essersi spaventati dopo il brusco risveglio.

Nonostante l’epicentro si trovasse in mare aperto, molto distante dalla costa, le scosse sono state avvertite chiaramente in molti Comuni siciliani. A Palermo i bradisismi sono stati percepiti soprattutto nei piani più alti degli edifici.

La zona interessata dal sisma è sulla carta territorio di Messina, ma geograficamente molto prossima al Palermitano. Bagheria, ad esempio, dista 78 chilometri dall’epicentro.

Sciame sismico, più di 15 scosse consecutive

Lo sciame sismico è iniziato intorno all’1:20, con una scossa di magnitudo 2.1 a nord-est di Messina. Poi sono proseguite per tutta la notte, superando le 15 ripetizioni. La più forte (magnitudo 4.6) è stata individuata alle 2:46.

Le successive scosse sono passate da un’intensità di 3.0 alla magnitudo 2.4 dell’ultima, segnalata alle 5:48. Sono state centinaia le chiamate inoltrate alle forze dell’ordine, ma non sono stati segnalati danni a persone o cose.

Zona a elevata attività sismica

Come riferito dall’Ingv, nell’ultimo mese sono stati localizzati oltre 30 terremoti nella zona marittima delle Eolie, a nord di Cefalù e a ovest di Alicudi.

La precedente scossa più forte, di magnitudo 3.6, era stata registrata il 14 marzo intorno alle 19:25. La zona dell’arcipelago siciliano è una delle più attive d’Italia dal punto di vista sismico.