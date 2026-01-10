Terremoto di magnitudo 5.1 al largo della Calabria avvertito anche a Messina, Protezione Civile in allerta
Un forte terremoto ha colpito le coste a sud della Calabria: nonostante la magnitudo di 5.1, non ci sarebbero danni o feriti
Nella zona di mare direttamente a sud della parte più meridionale della Calabria si è verificato un forte terremoto che ha raggiunto una magnitudo di 5.1 sulla scala Richter. Secondo la Protezione Civile, la profondità dell’ipocentro del sisma, circa 65 chilometri e il suo epicentro al largo delle coste calabresi avrebbero aiutato a limitare i danni. Sono in corso verifiche, ma non si ha notizia di danni o di feriti.
Un terremoto di forte intensità è stato registrato nella prima mattinata del 10 gennaio, attorno alle 5:53, al largo della Calabria, direttamente a sud della parte più meridionale della penisola.
Secondo i dati riportati dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avuto un’intensità di 5.1 gradi sulla scala Richter ma anche una profondità molto accentuata, di circa 65 chilometri.
Il terremoto è stato avvertito dalla popolazione in tutta la parte meridionale della Calabria in maniera distinta. Le scosse sono però arrivate anche nelle zone orientali della Sicilia, in particolare a Messina.
La Protezione Civile non ha rilevato danni o feriti
Le autorità hanno immediatamente allertato la Protezione Civile regionale, che ha iniziato le verifiche sul territorio. Al momento, stando a quanto riportato, non si segnalano danni alle strutture.
Anche gli ospedali di Calabria e Sicilia non segnalano nessun accesso ai pronto soccorso che possa essere legato al sisma.
Il capo del dipartimento della Protezione Civile di Reggio Calabria, Domenico Costarella, ha dichiarato:
Nonostante la scossa sia stata in mare, e questo sicuramente ha aiutato. Ho disposto le verifiche nelle aree più vicine e non ci sono segnalazioni di danni. Ho sentito anche la commissaria dell’Asp di Reggio Calabria e anche per l’ospedale di Melito Porto Salvo non ci sono segnalazioni.
I terremoti in Calabria
Non è la prima volta, negli ultimi giorni, che in Calabria si avvertono dei terremoti. La zona è estremamente sismica perché si trova all’incrocio di due faglie, quella che corre lungo la penisola italiana da nord a sud e quella che attraversa il Mediterraneo da ovest a est.
Il 7 gennaio era stata la parte settentrionale della regione a tremare, con un sisma di 3 gradi sulla scala Richter in provincia di Cosenza.
Un terremoto più superficiale era invece stato avvertito il 6 gennaio, nella zona sud occidentale della regione, tra le province di Vibo Valentia, Catanzaro, e Reggio Calabria.