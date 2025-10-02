Terremoto di magnitudo 5,1 in Turchia, paura a Istanbul per il forte sisma: la situazione

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Terremoto in Turchia. Un sisma di magnitudo 5.1 si è verificato nel Mare di Marmara con epicentro a 18 chilometri dalla località costiera di Marmaraereglisi, circa 100 chilometri a ovest di Istanbul. Le scosse si sono avvertite in modo netto nella stessa metropoli a cavallo tra l’Europa e l’Asia. Non risultano vittime né grossi danni o crolli di edifici.

Terremoto in Turchia

La Turchia ripiomba nell’incubo terremoto nella giornata di giovedì 2 ottobre quando un violento terremoto, di magnitudo 5.3, si è abbattuto sul Paese.

A riferire del sisma è stata l’agenzia turca per i disastri Afad: la scossa ha colpito a una profondità di 6,7 chilometri nel mare di Marmara.

Immagini del catastrofico terremoto del 2023 in Turchia e Siria

Sisma avvertito anche a Istanbul: cittadini in strada

Come specificato dalla protezione civile locale, il terremoto ha avuto luogo alle 14,55 ora locale, le 13,55 in Italia ma non ha provocato feriti né grossi danni. Gli addetti ai lavori sono comunque impegnati nel controllare quegli edifici considerati tuttora potenzialmente a rischio.

La scossa è stata avvertita anche a Istanbul, distante circa 100 km dall’epicentro: qui alcuni palazzi hanno tremato e fatto scattare il panico nei cittadini che si sono riversati per le strade. Lo scrive l’agenzia Reuters. Il terremoto è stato percepito nettamente anche nelle altre province limitrofe e a Eskişehir.

L’epicentro, come detto, è stato localizzato nel Mar di Marmara, a sud-ovest di Istanbul. Si tratta questo di un luogo particolarmente incline a fenomeni del genere dal momento che è situato lungo una faglia da tempo considerata rischiosa.

I precedenti

La Turchia – e questa zona in particolare – è caratterizzata da un’alta attività sismica tanto che spesso si registrano forti terremoti, dovuti alla collisione delle placche tettoniche presenti in questi luoghi.

Negli ultimi anni la nazione turca è stata più volte interessata da terremoti. Lo scorso 6 febbraio 2023, uno di magnitudo 7.8 ha colpito le zone al confine tra Siria e Turchia ed è stato poi seguito, circa nove ore dopo, da un altro di 7.5. Allora l’epicentro era stata Nurdağı, non lontano dalla città di Gaziantep. Il bilancio delle vittime è stato catastrofico: oltre 46mila persone hanno perso la vita.

Ma la lista di scosse nel Paese è lunga. Nel 1999 si ebbe, sempre in Turchia, un terremoto di magnitudo 7.4 che uccise più di 17.000 persone. Nel 2019, ancora nelle zone limitrofe al Mar di Marmara, si registrò un terremoto di magnitudo 5.9. Ancora, dopo quello devastante del 2023, altre scosse si ebbero nel 2025 vicino a Istanbul (un terremoto di magnitudo 6.2 in aprile, sorto sempre nel Mar di Marmara, a circa 73 km a sud-ovest della metropoli) e nella provincia nordoccidentale di Balikesir (allora, nel mese di agosto, fu di magnitudo 6.1).