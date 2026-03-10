Terremoto a Napoli di magnitudo 5,9 tra il Golfo e Capri, ma nessuno l'ha sentito: "Scossa fantasma"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5,9 è stata registrata tra il Golfo di Napoli e l’isola di Capri, con epicentro presso Lido di Maronti. Lo stesso epicentro è stato localizzato a 414 km di profondità. Il sisma si è verificato poco dopo la mezzanotte di martedì 10 marzo, secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Nessuno però l’ha sentito, tanto che il sindaco di Anacapri l’ha definito un “terremoto fantasma“.

Terremoto tra il Golfo di Napoli e Capri

Secondo l’Ingv alle ore 00:03:48 di martedì 10 marzo una scossa di magnitudo 5,9 è stata registrata tra il Golfo di Napoli e l’isola di Capri.

Secondo la Sala Sismica Ingv-Roma l’epicentro è stato localizzato a 414 km di profondità.

Perché nessuno l’ha sentito: “Terremoto fantasma”

Proprio per la profondità dell’epicentro, scrive Adnkronos, il sisma si è rivelato quasi impercettibile.

In un attimo l’hashtag #terremoto è salito in cima ai trend di X, dove i residenti hanno lasciato i loro commenti. Molti utenti residenti nell’area interessata, in effetti, hanno sottolineato di non aver percepito alcuna scossa.

Sempre Adnkronos riporta che al momento non si segnalano danni a persone o cose.

Il sindaco di Anacapri, Francesco Cerrotta, ha dichiarato all’ANSA che “stiamo parlando di un terremoto fantasma che sull’isola di Capri nessuno ha avvertito. Nessun allarme è scattato, nè ci sono state segnalazioni da parte di cittadini. Moltissimi hanno appreso del terremoto quando si sono svegliati e hanno letto le notizie dei media”.

Le altre località in cui è stata avvertita la scossa

L’onda sismica è stata avvertita anche altrove, stando alle dichiarazioni rilasciate sui social e a ciò che riportano le testate locali.

Ad esempio, la scossa sarebbe stata avvertita anche lungo le coste tirreniche della Calabria, come riporta il Corriere della Calabria.

La spiegazione dell’Ingv: “Il Vesuvio non c’entra”

Repubblica ha raccolto una dichiarazione di Francesca Bianco, dirigente dell’Osservatorio Vesuviano, che ha tranquillizzato dopo una voce circolata velocemente sui social. Molti utenti, infatti, temono che i dettagli riportati – il valore alto di magnitudo e la profondità – siano legati a un imminente risveglio del Vesuvio.

“Il sisma è stato causato da movimenti tettonici nel mar Tirreno, che ha zone attive a quelle profondità”, quindi “non è legato né al bradisismo né al Vesuvio”. Ancora, alla redazione del Mattino l’Ingv ha spiegato che quanto accaduto è un fenomeno tettonico tipico del Tirreno dovuto alla subduzione. In pratica nella litosfera oceanica, che è una porzione della crosta terrestre, da milioni di anni è in corso uno sprofondamento sotto il bacino tirrenico. Ecco perché ciclicamente si verificano questi terremoti a centiaia di chilometri di profondità.

Circolazione ferroviaria ripresa dopo le verifiche

La circolazione ferroviaria a Napoli era stata sospesa poco dopo la mezzanotte, per consentire ai tecnici di condurre le verifiche di rito.

Ultimati i controlli, è ripresa gradualmente all’alba, per tornare definitivamente regolare intorno alle 7:40 del mattino: alcuni treni dell’Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno comunque subito limitazioni di percorso, cancellazioni o variazioni.