Terremoto di magnitudo 6.1 in Turchia, avvertito anche a Istanbul: crollati almeno 10 edifici

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito la Turchia occidentale. L’epicentro è stato individuato nel distretto di Sindirgi, nella provincia di Balikesir. Le autorità stanno cercando di raggiungere le persone rimaste isolate dal sisma. Almeno 10 edifici sarebbero crollati a causa dell’energia rilasciata dalla scossa.

Terremoto in Turchia

Un grave terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito la Turchia occidentale, nel distretto di Sindirgi. Le scosse sono state avvertite chiaramente anche nella città più popolosa del Paese, Istanbul.

Stando a quanto raccolto dalla Cnn turca, che ha parlato con alcuni sindaci dei Paesi colpiti, da giorni era in corso nella regione uno sciame sismico, una rapida successione di scosse che può indicare instabilità nelle porzioni di crosta terrestre in cui si verifica.

ANSA Un sismografo

Al momento non ci sono notizie ufficiali di vittime del sisma. È però certo che la scossa abbia fatto gravi danni agli edifici dei villaggi della regione.

Almeno 10 edifici crollati

Le poche notizie che arrivano dai centri abitati colpiti dal terremoto riportano di danni piuttosto significativi agli edifici.

Sempre la Cnn turca ha raccolto la testimonianza di un sindaco, che ha parlato di almeno 10 edifici crollati. In uno di questi abitavano sei persone. Di queste quattro sono state potate in salvo, mentre due mancano ancora all’appello.

La Turchia è uno degli stati a maggiore rischio sismico del mediterraneo orientale. Nel 2023 un terremoto di magnitudo 7.8 colpì le provincie orientali, causando 53 mila morti.

Le dichiarazioni di Erdogan e delle autorità

Il presidente della turchia Recep Tayyip Erdogan ha parlato del terremoto attraverso i suoi canali social, assicurando che le autorità locali stanno facendo tutto il possibile per aiutare le popolazioni colpite. Ha scritto Erdogan, sul proprio profilo X:

Porgo i miei migliori auguri a tutti i nostri cittadini colpiti dal terremoto che ha colpito Balikesir e che è stato avvertito anche in altre province. Tutte le istituzioni competenti hanno preso provvedimenti e stanno adottando le misure necessarie. Stiamo monitorando attentamente la situazione. Che Dio protegga il nostro Paese da ogni tipo di disastro.

È stato invece il ministro degli Interni Ali Yerlikaya a dare un primo bilancio della scossa, parlando di almeno tre feriti.