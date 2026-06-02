Terremoto di magnitudo 6,2 in Calabria avvertito anche in Sicilia e tutto il sud: la situazione dopo la scossa

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Un terremoto di magnitudo 6.2 è stato avvertito in Calabria e in tutto il sud. L’epicentro, secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), è stato localizzato a 250 chilometri di profondità al largo della costa di Amantea, a circa 41 km a ovest di Cosenza. La scossa è stata registrata alle 0:12 della notte, alle prime ore del giorno 2 giugno. Per il momento non sono stati segnalati danni a persone o cose. Secondo la Protezione Civile, il sisma è stato avvertito in buona parte del sud, dalla Campania alla Sicilia.

Terremoto di magnitudo 6.2 in Calabria

Come anticipato, alle 0:12 di martedì 2 giugno una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata avvertita al largo delle coste calabresi, nel Cosentino, con epicentro a 250 chilometri di profondità sulla costa di Amantea.

Come riporta Il Lametino, il dirigente della sala operativa della Protezione Civile Regionale Domenico Costarella ha prontamente contattato i sindaci dei comuni adiacenti, tra cui Cetraro, Lamezia Terme e Amantea per ricevere informazioni su segnalazioni di eventuali danni a persone o cose.

Sempre Il Lametino scrive che con la percezione della scossa i residenti più prossimi alla costa di Amantea si sono riversati in strada e hanno telefonato alle autorità per avere informazioni.

Fortunatamente presso i centralini della Protezione Civile e dei vigili del fuoco non sono arrivate segnalazioni di danni né di persone ferite.

La scossa avvertita in tutto il sud, dalla Campania alla Sicilia

Come scrive il Corriere della Sera, la scossa è stata avvertita in tutto il sud, a partire dalla Campania dove le segnalazioni sono arrivate da Napoli e quasi tutti i comuni dell’area vesuviana, ma anche dalla provincia di Salerno.

Altre segnalazioni sono arrivate dalla Basilicata e dalla Puglia, ma anche dalla Sicilia fino alla città di Palermo.

L’unità di crisi convocata da Fabio Ciciliano

Ansa scrive che il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, all’1 del mattino di martedì 2 giugno ha convocato l’unità di crisi a Roma.

Corriere della Sera riporta che la convocazione è avvenuta in videochiamata in collegamento con tutte le Regioni del sud Italia ed erano presenti anche il corpo nazionale dei vigili del fuoco e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Per il momento, come anticipato, nessuno ha presentato dati su danni a cose o persone. Solamente 24 ore prima a Meldola (Forlì) è stata registrata una scossa di magnitudo 3.2 preceduta da un boato.