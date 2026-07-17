Terremoto di magnitudo 7,4 a Puerto Madero in Messico, allerta tsunami nel Paese e in Guatemala: la situazione

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Un forte terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la costa meridionale del Messico nella giornata di venerdì 17 luglio. L’epicentro è la città di Puerto Madero, nello stato del Chiapas. L’evento sismico ha avuto una profondità di soli 10 km secondo l’US Geological Survey. El Salvador ha escluso un allarme tsunami.

Terremoto in Messico, allerta tsunami

Come riportato da Reuters, in seguito alla scossa iniziale, il sistema di allerta tsunami statunitense ha emesso un avviso specifico di minaccia per l’intera regione.

Testimoni oculari hanno riferito di aver visto gli edifici oscillare distintamente a Città del Guatemala.

La forte scossa è stata avvertita distintamente anche in El Salvador.

Il Servizio Sismologico Nazionale del Messico ha riferito che il terremoto si è verificato alle 8:48 ora locale ed essendo superficiale, l’intensità è aumentata in superficie.

“Non ci sono problemi”

L’agenzia messicana ha dichiarato che si sono già verificate delle scosse di assestamento nella zona dell’epicentro, la più forte delle quali, di magnitudo 6.5, si è verificata poco più di 30 minuti dopo il terremoto principale.

Come riporta la CNN, Raymundo Pedro Morales Ángeles, Segretario della Marina messicana, ha dichiarato che “non ci sono problemi” nel Paese dopo il terremoto.

“Non ci sono impatti gravi. Nel settore marittimo, si prevede solo un innalzamento del livello dell’acqua su alcune spiagge fino a mezzo metro a causa del terremoto. Si consiglia al pubblico di tenersi lontano dalle spiagge per il momento”, ha dichiarato.

Per quanto riguarda El Salvador, il Ministero dell’Ambiente ha escluso un allarme tsunami a seguito del terremoto.

Il tragico precedente del 2017

Nel 2017 il Messico aveva vissuto due tra i terremoti più grandi della sua storia.

Il 7 settembre era stata registrata una scossa di magnitudo 8.2.

L’epicentro era stato localizzato nell’oceano Pacifico, vicino alle coste del Chiapas a una profondità di 70km.

Dopo 12 giorni, il 19 settembre, un’altra scossa di magnitudo 7,1 venne registrata sempre al largo dello Stato del Chiapas.

Il bilancio della doppia scossa fu di oltre 350 morti, di cui 228 nella capitale.