Terremoto di magnitudo 7,4 in Colombia a San José del Palmar, morti e feriti nei crolli dopo la forte scossa

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un forte terremoto ha colpito la Colombia. Inizialmente la magnitudo registrata era di 6,6, ma pochi minuti dopo è stata confermata in rialzo a 7,4, a una profondità di 107 km. Le scosse sono state avvertite in tutto il Paese, anche se l’epicentro si trovava a San José del Palmar, nel dipartimento di Chocó. Il bilancio delle vittime, dei feriti e dei dispersi si aggrava di minuto in minuto: sono oltre 80 le vittime al momento. Sotto le macerie dell’ospedale decine di pazienti intrappolati.

Terremoto in Colombia: magnitudo 7,4

Alle 7:34 (ora locale) di lunedì 10 agosto, in Colombia si è registrato un forte terremoto di magnitudo 7,4 (secondo il nostro istituto la magnitudo è persino più alta, arrivando a 7,7) con una profondità dichiarata tra i 96 e i 107 km. L’epicentro del terremoto è stato San José del Palmar (Chocó), ma la scossa è stata sentita in tutto il Paese e persino nelle nazioni vicine come il Venezuela.

Mentre a Bogotá la situazione sembra essere sotto controllo (non sono stati infatti segnalati danni gravi, ma solo alcune crepe negli edifici), in altre parti del Paese ci sono stati danni più seri, feriti.

Per ora si esclude qualsiasi minaccia di tsunami per la costa pacifica colombiana dopo la forte scossa di terremoto, ma le ispezioni sono ancora in corso. Ci sono state altre due scosse di assestamento di magnitudo 2,8 e 4,8.

Il bilancio: vittime, feriti e dispersi. La stima dell’Usgs

In un primo rapporto dell’ufficio di gestione dei rischi di Chocó risultavano 10 persone ferite, 3 dispersi e una persona morta. Inoltre, il rapporto sottolineava i gravi danni agli edifici nel capoluogo della regione, con diverse case e strutture crollate. Secondo il bilancio provvisorio, invece, sono oltre 80 le vittime. Al momento non risultano italiani coinvolti. Secondo una stima dell’Usgs, il Servizio Geologico degli Stati Uniti, con una probabilità del 35% i morti potrebbero salire da 100 a 1000, ma i lavori per il recupero dei superstiti sono ancora in corso.

Online circolano inoltre immagini di danni strutturali: da una delle torri della cattedrale di Manizales nel centro della città alla presenza di altri danni, come intere facciate degli edifici a terra. Anche a Cali, secondo le prime stime, sono almeno una ventina gli edifici crollati e si sospettano persone intrappolate sotto le macerie. Secondo TGcom24 ci sarebbero dei bambini intrappolati nell’ospedale universitario.

ANSA

Secondo l’Aerocivil, l’Autorità per l’aviazione civile, gli aeroporti di Pereira, Manizales, Quibdo, Armenia, Cartago e Buenaventura hanno subito danni. Per questo, dichiarano: “Per motivi di sicurezza, le operazioni di volo da questi terminal rimangono sospese fino a quando non sarà possibile valutare i danni strutturali alle infrastrutture”.

Crollano anche gli ospedali

Gravi danni anche alle strutture ospedaliere. Si parla al plurale anche se al momento è possibile reperire un solo filmato, girato da un testimone, del crollo di un ospedale a Cali.

Tra i pazienti, chi è riuscito è sceso in strada. La facciata dell’edificio è crollata di fronte alle ambulanze tra le grida delle persone.

Dentro l’edificio potrebbero essere rimaste bloccate diverse decine di persone, anche bambini. Al momento non si conosce la cifra esatta. Lo ha dichiarato un medico pochi minuti dopo il crollo: “Tutte le persone che possono venire ad aiutare, vengano. Ho molti pazienti intrappolati in terapia intensiva, abbiamo bisogno di estrarli, l’ospedale è crollato”, ha scritto sui social.

Si cercano i dispersi tra le macerie

Iniziano le operazioni di ricerca sotto le macerie. Diverse le immagini che arrivano dai social, dove i cittadini insieme all’esercito e ai soccorritori scavano tra massi, cavi di ferro e fili scoperti.

I messaggi di Meloni e Tajani

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, su X: “Seguo con la massima attenzione l’evolversi della situazione in Colombia”. Conferma che non risultano italiani coinvolti.

Sempre su X Giorgia Meloni: “In queste ore difficili, l’Italia si stringe al popolo colombiano, alle famiglie colpite e a quanti sono impegnati nelle operazioni di soccorso e assistenza”.