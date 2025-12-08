Terremoto di magnitudo 7,6 in Giappone con allerta tsunami: la situazione

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un terribile terremoto è stato registrato in Giappone. Secondo i primi datti la scossa ha raggiunto la magnitudo 7.6 e per questo motivo è scattata l’allerta tsunami. L’ipocentro è stato localizzato a 53 chilometri di profondità di fronte alla costa del distretto di Aomori. Le informazioni sono ancora in divenire: secondo le prime indiscrezioni per il momento non si registrerebbero danni.

Violento terremoto in Giappone

Intorno alle 23 (ora locale) di domenica 8 dicembre in Giappone, nel distretto di Aomori, è stata registrata una violenta scossa di terremoto a nord dell’isola di Honshu.

L’ipocentro è stato localizzato a circa 53 chilometri di profondità. Per prevenire eventuali danni e tragedie, le autorità locali hanno diramato una allerta tsunami che interessa le località di Aomori, Iwate e Hokkaido.

Alla base dell’allarme tsunami c’è la previsione di un’ondata di almeno tre metri. In alcune zone – scrive la CNN – è stata avvertita un’onda di 40 centimetri. Lo comunica l’Agenzia Metereologica Giapponese (Jma).

Nello specifico, quest’ultima segnalazione arriva da Urakawa, nel distretto di Hokkaido.

Cos’è uno tsunami

Unp tsunami, termine giapponese che corrisponde all’italiano maremoto, è una serie di onde marine anomale e distruttive che non hanno nulla a che vedere con le normali maree o con le onde generate dal vento. Questo fenomeno nasce da un massiccio e improvviso spostamento verticale di una vasta colonna d’acqua oceanica. La causa più comune è un forte terremoto sottomarino in grado di sollevare o abbassare il fondale. Meno frequentemente, l’origine può essere una frana sottomarina o un’eruzione vulcanica.

Viaggiando in mare aperto, le onde possono raggiungere velocità superiori agli 800 km/h. Avvicinandosi alla costa la velocità si riduce drasticamente, ma l’onda guadagna altezza in modo vertiginoso, trasformandosi in un muro d’acqua che si abbatte sulla terraferma con una forza capace di radere al suolo interi centri abitati per chilometri.

Il terremoto precedente

Purtroppo in Giappone i terremoti non rappresentano un’anomalia. L’ultimo evento sismico di grande portata ha avuto luogo nel mese di novembre, quando un fenomeno di magnitudo 6.9 è stato percepito al largo dell’isola di Hongshu.

Anche in quella occasione l’agenzia metereologica giapponese (Jma) aveva diramato una allerta tsunami, specialmente perché un sisma di intensità minore – con magnitudo 4.9 – era stato registrato nella notte precedente.