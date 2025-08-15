Terremoto e sciame sismico a Palazzuolo sul Senio, nel Fiorentino: scossa di magnitudo 3, gente in strada

È stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 alla profondità di 9 km, con epicentro a Palazzuolo sul Senio. A segnalarla è stata l’Ingv alle 14,15. Preceduta da una serie di sismi in mattinata, è stata avvertita dalla popolazione che è scesa in strada. Non ci sarebbero danni a persone o cose.

Terremoto oggi in Italia: epicentro a a Palazzuolo sul Senio

Il Ferragosto di diversi abitanti di Toscana ed Emilia Romagna è stato scosso da un terremoto che è stato registrato nel primo pomeriggio di venerdì 15 agosto. A segnalare il sisma in provincia di Firenze è stato l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV).

L’epicentro è stato localizzato a 5 chilometri a est da Palazzuolo sul Senio, piccolo comune al confine tra Toscana ed Emilia-Romagna, alle 14.15 a una profondità di 9 chilometri.

iStock

Terremoto venerdì 15 agosto nel Fiorentino

Sisma e gente in strada, 18 scosse

La Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze riporta che la scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione e che diversi abitanti sono scesi in strada ma che non risultano danni a persone o cose.

È stata inoltre preceduta da una serie di sismi a minore intensità durante la mattinata. Quello di magnitudo 3 infatti è stato il più forte di una serie di oltre dieci eventi sismici che hanno colpito il Comune dell’Alto Mugello nella prima parte della giornata. Altri due, più lievi, hanno invece colpito la zona di Marradi.

Lo sciame sismico era iniziato già nei giorni scorsi con magnitudo più basse, fino all’evento più importante. In mattinata erano state quattro le scosse sopra magnitudo 2.0 (tre di magnitudo 2.0, poi quella più forte di 3.0) ma, se si considerano tutte, in queste ore sono state rilevate ben diciotto scosse dai sismografi a Palazzuolo più altre due con epicentro Marradi (rispettivamente 1.6 alle 14,20 e 1.5 alle 12,59).

Avvertito in Toscana ed Emilia Romagna

Oltre alla Protezione Civile, a dar conto della situazione è stato anche il sindaco della cittadina, Marco Bottino, sui social, così come ha fatto il presidente della Regione, Eugenio Giani.

La scossa si è verificata al confine di fatti tra Toscana ed Emilia-Romagna. Sui social sono in tanti a scrivere di aver avvertito tremare la poltrona su cui si trovavano o di aver visto traballare alcuni oggetti in casa.

Il sisma è stato avvertito in Toscana, come detto, ma anche a Casola Valsenio, in provincia di Ravenna, a 17 chilometri dall’epicentro Palazzuolo sul Senio, o a Fontanelice, in provincia di Bologna, a 30 chilometri di distanza.