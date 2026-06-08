Terremoto Filippine con scossa di magnitudo 7,8 a Mindanao, dal liceo al palazzo: video degli edifici crollati

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Lunedì 8 giugno le Filippine sono state sorprese da un violento terremoto con scossa di magnitudo 7.8 che ha causato decine di morti e centinaia di feriti. Tanti i danni anche agli edifici, con palazzi e scuole crollate proprio nel primo giorno delle lezioni.

Gli studenti salvati dalle maestre

La prontezza delle maestre che fanno accovacciare gli studenti, radunati nel cortile della scuola dopo la scossa di terremoto, e li allontanano prima che la tettoia di una struttura ceda.

Il liceo crollato a Matanao

A Matanao (comune della provincia di Davao del Sur) è crollato un intero edificio scolastico all’interno della Matanao National High School.

Fortunatamente, la direzione della scuola ha confermato che la struttura era vuota in quel momento e non ci sono stati studenti feriti all’interno.

L’edificio di tre piani collassato

Un intero edificio cche ospitava un ristorante della nota catena Jollibee e lo studio dell’emittente Love Radio è collassato, venendo ridotto in macerie.