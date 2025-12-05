Terremoto fra Emilia-Romagna e Toscana, sciame sismico sull'Appennino: a Verghereto magnitudo 2.5

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Una serie di scosse di terremoto di lieve entità è stata registrata tra la tarda serata di giovedì 4 dicembre e la mattina di venerdì 5 nelle aree appenniniche al confine tra Emilia-Romagna e Toscana. I dati, rilevati da Ingv, indicano un’attività concentrata soprattutto nel territorio di Verghereto e Bagno di Romagna in provincia di Forlì-Cesena e in alcune zone della Garfagnana in provincia di Lucca, oltre che nell’area di Borgo San Lorenzo nel Fiorentino. La scossa di terremoto più intensa è stata di magnitudo 2.5, con epicentro Verghereto.

Terremoto in Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna la scossa più significativa è stata registrata alle 3:36 di venerdì 5 dicembre a tre chilometri a ovest di Verghereto, con una magnitudo locale di 2.5 gradi.

Il comune appenninico è stato interessato anche da diversi altri eventi sismici, con magnitudo compresa tra 0.9 e 2.4. Un’altra scossa di rilievo maggiore, magnitudo 2.3, è stata localizzata alle 2:13 a sud di Bagno di Romagna.

INGV

Questa la lista dei terremoti in Emilia-Romagna, nel territorio del Comune di Verghereto (FC):

5 dicembre 2025 – 05:13 – magnitudo 0.9 – epicentro Verghereto;

5 dicembre 2025 – 03:36 – magnitudo 2.5 – epicentro Verghereto;

5 dicembre 2025 – 02:41 – magnitudo 1.0 – epicentro Verghereto;

5 dicembre 2025 – 01:26 – magnitudo 2.0 – epicentro Verghereto;

4 dicembre 2025 – 23:53 – magnitudo 1.4 – epicentro Verghereto;

4 dicembre 2025 – 22:38 – magnitudo 2.4 – epicentro Verghereto;

Il terremoto in Emilia-Romagna, nel territorio del Comune di Bagno di Romagna (FC):

5 dicembre 2025 -02:13- magnitudo 2.3 – Bagno di Romagna (FC).

Terremoto in Toscana

In Toscana, movimenti sismici di bassa intensità sono stati registrati nella notte in Garfagnana: a Pieve Fosciana (magnitudo 1.3) e nei pressi di Castelnuovo di Garfagnana (magnitudo 1.4). Un ulteriore terremoto, di magnitudo 0.9, è stato registrato alle 7:20 di venerdì 5 dicembre nei pressi di Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze.

Questa la lista dei terremoti in Toscana:

5 dicembre 2025 – 07:20 – magnitudo 0.9 – epicentro Borgo San Lorenzo (FI);

5 dicembre 2025 – 01:41 – magnitudo 1.3 – epicentro Pieve Fosciana (LU);

5 dicembre 2025 – 01:33 – magnitudo 1.4 – epicentro Castelnuovo di Garfagnana (LU).

Nessun allarme

La sequenza sismica in Toscana ed Emilia-Romagna, seppure di lieve intensità, ha destato preoccupazione in parte della popolazione ma va specificato che tutte le scosse rientrano nella normale micro-sismicità dell’Appennino. Non risultano, fra l’altro, segnalazioni di danni a cose o disagi alla popolazione.

La protezione civile non ha emanato comunicazioni particolari, mentre il monitoraggio dell’area prosegue come di consueto. È possibile che nel corso della giornata si verifichino anche altre scosse nell’area interessata.

Sui social gli utenti delle aree colpite non hanno manifestato disagi particolari, limitandosi in alcuni casi a dichiarare di avere percepito le scosse di terremoto più forti nel proprio comune di residenza, con comprensibile apprensione.