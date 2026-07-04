Terremoto fra Sicilia e Calabria, epicentro nello Stretto di Messina e magnitudo 3,7: "Sentito distintamente"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Un terremoto nello Stretto di Messina si è manifestato con una magnitudo di 3.7 gradi, ad una profondità di 10 km. Il sisma è avvenuto in mare, esattamente a metà strada di quella linea tracciabile idealmente fra Taormina (Sicilia) e Melito di Porto Salvo (Calabria). Le scosse sono state sentite distintamente anche sulla terraferma, nei Comuni costieri e non solo.

Terremoti nello Stretto di Messina

Il sisma che ha interessato lo Stretto di Messina si è manifestato alle 17:46 di sabato 4 luglio. Queste le esatte coordinate geografiche: latitudine 37.8822 e longitudine 15.5343.

Un precedente terremoto nello Stretto di Messina era avvenuto tre giorni prima, mercoledì 1 luglio, con una magnitudo di 1.6 gradi e ad una profondità, anche in quel caso, di 10 km.

Nei giorni precedenti, altri terremoti di intensità più bassa avevano interessato il Messinese, ma relativamente alla costa nord della Sicilia.

Perché lo Stretto di Messina è una zona sismica

In uno scritto pubblicato a febbraio 2026, l’Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) definisce lo Stretto di Messina “una delle zone geologicamente più complesse e instabili del Mediterraneo”.

In sintesi, lo Stretto di Messina si trova in un punto di incontro tra due grandi placche: quella africana, che spinge verso nord, e quella eurasiatica, che resiste e scivola sopra di essa.

Di conseguenza, viene puntualizzato, “qui la crosta terrestre si piega, si spezza e si muove lungo una serie di faglie attive”.

Studi recenti evidenziano come nello Stretto di Messina non sia attiva solo una “grande spaccatura”, ma un vero e proprio “mosaico di faglie“, un “sistema complesso di faglie interconnesse”. Tali strutture si estendono sia a terra che sotto il mare e si muovono in modo coordinato, appunto, “come le tessere di un mosaico che si adattano e scorrono l’una sull’altra”.

Terremoto sentito sulla terraferma

Subito dopo il terremoto, centinaia di utenti, residenti nella Sicilia orientale e nella estrema punta della Calabria, si sono riversati sui social per raccontare di aver “sentito distintamente” la scossa.

Alcuni hanno deciso di buttarla in politica, ironizzando a vario titolo sulla costruzione del Ponte sullo Stretto. Un commento per tutti: “L’importante che il ponte abbia tenuto”.

Anche molti altri che invece il ponte lo vogliono hanno detto la loro. Un commento per tutti, relativamente a questo filone: “Ogni scossa che c’è pensate al ponte. Il Giappone è pieno di ponti e nessuno dice niente. Qui sembra che il ponte non stia a genio a nessuno”.