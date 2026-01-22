Terremoto in Abruzzo e Molise di magnitudo 2.5 in piena notte, paura tra la popolazione

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Due diverse scosse sismiche sono state avvertite in Abruzzo e in Molise, causando paura tra la popolazione. Gli epicentri del terremoto sono stati in provincia dell’Aquila, in Abruzzo, e di Isernia, in Molise, e in entrambi i casi la magnitudo è stata di 2.5 gradi sulla scala Richter. La scarsa profondità dell’ipocentro ha fatto avvertire le scosse chiaramente alla popolazione, ma non sembrano esserci stati danni seri.

Il primo terremoto in provincia dell’Aquila

Pochi secondi prima dell’1:00 di notte del 22 gennaio una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 ha colpito la provincia dell’Aquila.

L’epicentro è stato localizzato dalle strumentazioni dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) a 3 chilometri a sud-ovest di Prezza, cittadina a circa 50 chilometri dall’Aquila, nell’entroterra abruzzese.

La profondità dell’ipocentro, il punto dove effettivamente hanno avuto origine le scosse all’interno della crosta terrestre, era particolarmente ridotta, solo 8 chilometri, fattore che ha intensificato la forza delle scosse percepita dalla popolazione.

Il secondo terremoto in provincia di Isernia

Meno di 40 minuti dopo il terremoto di Prezza, c’è stata un’altra scossa nella regione circostante. Questa volta l’epicentro si trovava in Molise, 3 chilometri a sud-ovest di Conca Casale, in provincia di Isernia.

La magnitudo è stata la stessa del terremoto di Prezza, 2.5 gradi sulla scala Richter, ma la profondità dell’ipocentro era doppia, 16 chilometri all’interno della crosta terrestre.

Al momento, per nessuno dei due sismi, si registrano danni alle persone o agli edifici della zona.

Un altro terremoto a Messina dopo lo sciame sismico

Sempre nella notte tra il 21 e il 22 gennaio è stato registrato un altro terremoto, di 2 gradi sulla scala Richter, a Novara di Sicilia, in provincia di Messina, con una profondità di 9 chilometri.

La zona è stata colpita ieri 21 gennaio da una forte ondata di maltempo, ma anche da uno sciame sismico di ben cinque scosse di terremoto di magnitudo simile.

I dati dell’Ingv parlano di un primo sisma alle 13:56 ad Alcara li Fusi, seguito poi da due scosse a Gioiosa Marea e da un’ultima ancora ad Alcara li Fusi.