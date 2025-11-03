Terremoto in Afghanistan di magnitudo 6,3, scossa causa almeno 20 morti e 320 feriti: danni alla Moschea Blu

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Un violento terremoto di magnitudo 6.3 ha colpito nella notto l’Afghanistan settentrionale. Il governo di Kabul ha riferito che a seguito della scossa ci sono stati almeno 20 morti e circa 320 feriti. Danni anche alla Moschea Blu di Mazar-i-Sharif, città vicino all’epicentro del sisma, uno dei pochi siti turistici del Paese.

Il terremoto in Afghanistan è stato registrato all’1.29 ora locale di lunedì 3 novembre (le 21.29 di domenica in Italia).

Secondo l’US Geological Survey (USGS), l’agenzia statunitense che monitora i terremoti, il sisma è avvenuto a una profondità di 28 km.

Getty Il terremoto di magnitudo 6.3 ha colpito il nord dell’Afghanistan

La scossa è avvenuta nel nord del Paese, nelle province di Balkh e Samangan, con epicentro vicino alle città di Khulm e Mazar-i-Sharif.

Il bilancio del sisma: almeno 20 morti

La violenta scossa di terremoto ha provocato danni, vittime e feriti.

Un portavoce del ministero della Sanità del governo talebano ha fornito un primo bilancio, dichiarando che sono morte almeno 20 persone.

I feriti sono circa 320. Il portavoce dell’Autorità nazionale per la gestione dei disastri (Ndma) ha detto che molti di loro sono tornati a casa dopo aver ricevuto le prime cure.

Danni alla Moschea Blu di Mazar-i-Sharif

Tra gli edifici danneggiati dal terremoto c’è anche la Moschea Blu di Mazar-i-Sharif, uno dei pochi siti turistici del Paese.

La struttura, risalente al XV secolo e famosa per le sue piastrelle dai colori vivaci, ha riportato diversi danni.

Alcuni pezzi, in particolare quelli di uno dei suoi minareti, si sono staccati e sono caduti a terra.

Appena due mesi fa c’era stato un altro violento terremoto in Afghanistan, di magnitudo 6, che aveva provocato oltre duemila vittime.