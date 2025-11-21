Terremoto in Bangladesh di magnitudo 5,5, la scossa avvertita anche in India: almeno 3 morti

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Una forte scossa di terremoto ha colpito il Bangladesh. Il sisma è stato registrato con una magnitudo di 5.5 e le oscillazioni sono state avvertite anche in India. L’evento si è verificato intorno alle 10:38 ora locale, corrispondente alle 5:38 in Italia. Secondo le prime stime l’epicentro è stato individuato nella città di Narsingdi a una profondità di 5 km. Ci sarebbero almeno 3 morti.

Terremoto in Bangladesh, la situazione

I dati arrivano dal Centro Metereologico del Bangladesh (Bmd) e dallo United States Geological Survey (Usgs). Come riporta The Business Standard, venerdì 21 novembre alle 10:38 (ora locale) una scossa di terremoto di magnitudo 5.5 ha colpito il Bangladesh con epicentro localizzato nella città di Narsingdi, nel distretto di Dacca.

Secondo le prime testimonianze, una volta avvertita la scossa molte persone si sono riversate per strada in preda al panico. Da alcuni centri si segnala la comparsa di piccole crepe sugli edifici.

Almeno 3 morti

Secondo l’Usgs – citato da AGI – la portata del sisma e le prime notizie sui danni agli edifici portano a ipotizzare conseguenze anche gravi sugli abitanti: ha stimato la possibilità di “vittime significative“.

I primi morti accertati sarebbero 3, ma il numero è destinato a salire.

Secondo il Dipartimento Meteorologico del Bangladesh, la scossa è durata 26 secondi: ha causato il panico tra i 170 milioni di abitanti in quello che, per il Paese a maggioranza musulmana, è un giorno di vacanza.

La scossa avvertita anche in India

Come anticipato, il sisma è stato avvertito anche in India. Nella città di Calcutta gli abitanti sono rimasti in balìa delle scosse per almeno trenta secondi e hanno lasciato uffici, scuole e mezzi pubblici per riversarsi in strada in preda al panico.

Secondo la testimonianza di un residente di Bidhannagar, nel Bengala meridionale, “i ventilatori e il divano hanno tremato per almeno 7-8 secondi”. Lo riporta il Telegraph India.

I racconti dei testimoni

I giornalisti dell’AFP presenti a Calcutta hanno visto persone fuggire da uffici e case dopo la scossa improvvisa: “Ho sentito delle scosse e il mio letto si è mosso… sono corso fuori dalla mia stanza”, ha detto Sumit Dutta, 66 anni, ripreso da ANSA.

La faglia di Madhupur

The Business Standard scrive che la zona interessata dal sisma si trova sulla faglia di Madhupur che risulta essere l’area del Bangladesh più soggetta ai terremoti. Tale faglia si estende per circa 100 km e per questo motivo coinvolge i distretti di Tangail, Gazipur e Dacca.

Diverse le testimonianze dei residenti di Dacca: da Barisal c’è chi scrive di aver avuto la sensazione che “qualcuno stesse spingendo la nostra casa”. “Non ho mai avuto così tanta paura”, scrivono dal quartiere di Khilkhet, sempre da Dacca. Solo di recente un altro evento sismico di ben più grossa portata ha coinvolto il Giappone, quando un terremoto di magnitudo 6.9 davanti alle coste di Honshu.