Terremoto in Calabria e Toscana, registrate due scosse di magnitudo di 3.0 e 3.3 all'alba di Pasquetta

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Terremoti in Italia all’alba di Pasquetta. Uno è stato registrato in Calabria, l’altro in Toscana in provincia di Pisa. La scossa di magnitudo 3.3 che si è verificata nella zona calabra nord occidentale, ha svegliato soprattutto la provincia di Cosenza. L’epicentro, segnalato dalla Sala sismica INGV-Roma, è stato localizzato in acqua, di fronte le scoste e a circa 26 km di profondità. La scossa in Toscana, moderata, non ha causato danni a cose o persone, ma ha svegliato molti residenti.

Terremoto in provincia di Pisa

Una scossa di magnitudo 3.o è stata sentita all’alba della Pasquetta di lunedì 6 aprile nella provincia di Pisa. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha riportato sul proprio sito di monitoraggio la magnitudo, l’epicentro e il momento esatto della scossa a Castelnuovo di Val di Cecina.

Il terremoto è avvenuto alle ore 04:14 nella provincia di Pisa. La Sala Sismica INGV di Roma ha verificato i dati della scossa: le coordinate geografiche (lat, lon) sono 43.2238, 10.9510, mentre la profondità della scossa è stata di 8 km.

La scossa si fa sentire dopo che nella giornata di Pasqua un altro terremoto, fortunatamente di lieve entità, ha fatto tremare ancora Norcia.

Terremoto in Calabria

Un’altra scossa, questa volta di magnitudo 3.3, è stata avvertita sempre all’alba in Calabria. L’Istituto ha registrato la magnitudo, l’epicentro e il momento esatto della scossa di fronte le coste di Cosenza.

Il terremoto è avvenuto alle ore 05:26 nella zona della costa calabra nord-occidentale. La Sala Sismica INGV di Roma ha verificato i dati della scossa: le coordinate geografiche (lat, lon) sono 39.0713, 15.6953, mentre la profondità della scossa è stata di 26 km.

Si tratta di un nuovo terremoto a pochi giorni da quello che ha scosso lo Stretto di Messina, tra Calabria e Sicilia.

Terremoto in Grecia

Terremoto anche in Grecia, con una magnitudo importante di 4.5 nella regione dell’Epiro, nel Nord del Paese. La città più vicina all’epicentro è Giannina.

Al momento non sono stati registrati danni a cose o persone nella zona. Resta però alta l’allerta, dopo che la regione ha registrato una serie di scosse sempre piuttosto alte nell’ultimo periodo.