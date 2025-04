Terremoto in California a San Diego, la reazione degli elefanti allo zoo per proteggere il cucciolo

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

In reazione al violento terremoto che ha interessato la California il 14 aprile, gli elefanti dello zoo di San Diego hanno messo in atto un curioso comportamento. Hanno infatti protetto un cucciolo disponendosi in un cerchio protettivo. Il sisma, di magnitudo 5.2, è stato avvertito anche a Los Angeles. Non ci sono, per fortuna, segnalazioni di danni a persone o cose.

Forte scossa: gli elefanti dello zoo di San Diego proteggono un cucciolo

Anche gli elefanti dello zoo di San Diego hanno reagito al violento terremoto che ha scosso la California meridionale nella giornata del 14 aprile.

Come si può notare dal video delle telecamere di sicurezza, disponibile per gentile diffusione della San Diego Zoo Wildlife Alliance, gli elefanti adulti hanno protetto un cucciolo.

Fonte foto: San Diego Zoo Wildlife Alliance

Un frame del video: gli elefanti si preparano a disporsi in un cerchio di protezione

I cinque pachidermi, in particolare, hanno creato una sorta di cerchio protettivo: un comportamento che viene messo in atto per proteggere i piccoli e i più giovani del branco.

Non si tratta quindi di un comportamento anomalo, ma di una reazione naturale in risposta a una minaccia. Lo ha confermato la stessa San Diego Zoo Wildlife Alliance, commentando il curioso fenomeno.

Terremoto in California: diverse scosse

L’inaspettata reazione degli elefanti dello zoo è stata attivata come conseguenza al terremoto di magnitudo 5.2 che ha scosso la California il 14 aprile. Erano circa le 10 a San Diego (e le 19 in Italia) quando la terra ha iniziato a tremare.

Con epicentro a 4 chilometri da Julian (cittadina a est di San Diego) e 13 chilometri di profondità, la scossa è stata avvertita anche nelle aree limitrofe, a Long Beach e Los Angeles.

Alla scossa principale sono poi seguite altre scosse più lievi.

Non si registrano vittime o feriti

Sebbene il terremoto che ha interessato la California e San Diego sia stato abbastanza violento, non sono state segnalate vittime e non ci sono informazioni relative a eventuali feriti.

Le autorità locali hanno confermato inoltre che non sono stati rilevarti danni a cose o edifici.

Le Forze dell’Ordine riportano infatti di non aver ricevuto alcuna richiesta di intervento da parte della popolazione.