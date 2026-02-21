Terremoto in Campania, scossa di magnitudo 4.5 nella notte a Montecorice nel Salernitano

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

La terra torna a tremare in Campania. Un terremoto di magnitudo 4.5 è stato registrato nella zona di Montecorice, in provincia di Salerno. L’ipocentro è stato localizzato a una profondità molto elevata, di circa 319 chilometri. Il rilevamento da parte dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è avvenuto all’1:28. Non sono stati segnalati danni a persone o cose.

L’energia del terremoto si è dispersa

La scossa è stata discreta a livello di magnitudo, ma a causa dell’estrema profondità alla quale il sisma si è generato l’energia si è dispersa prima di raggiungere significativamente la superficie.

Una profondità di 319 chilometri classifica il fenomeno come un “terremoto profondo”, una tipologia sismica che si osserva molto frequentemente lungo le coste del Mar Tirreno meridionale.

ANSA

Secondo gli esperti, i terremoti che superano i 300 chilometri di profondità non rappresentano solitamente un pericolo per la popolazione, poiché le onde sismiche vengono attenuate dalla crosta terrestre.

L’epicentro del terremoto di Montecorice e i Comuni coinvolti

L’epicentro del sisma è stato registrato a circa 51 chilometri da Salerno e ha coinvolto nel suo raggio d’azione diversi Comuni della provincia. Secondo la tabella pubblicata dall’Ingv, oltre a Montecorice le località più vicine al centro propagatore del sisma sono state:

Castellabate (4 chilometri)

Perdifumo (5 chilometri)

Serramezzana (6 chilometri)

San Mauro Cilento (7 chilometri)

Laureana Cilento (9 chilometri)

Sessa Cilento (10 chilometri)

Lustra (10 chilometri)

Omignano (10 chilometri)

Pollica (10 chilometri)

Rutino (11 chilometri)

Torchiara (11 chilometri)

Stella Cilento (11 chilometri)

Agropoli (11 chilometri)

Prignano Cilento (13 chilometri)

Ogliastro Cilento (13 chilometri)

Casal Velino (14 chilometri)

Perito (17 chilometri)

Cicereale (17 chilometri)

Orria (18 chilometri)

Castelnuovo Cilento (18 chilometri)

Salento (19 chilometri)

Terremoto di magnitudo 2.6 il giorno prima in Calabria

Nel pomeriggio di venerdì 20 febbraio un’altra scossa di terremoto era stata registrata più a sud, in Calabria. Intorno alle 16:26 la centrale dell’Ingv ha segnalato un sisma di magnitudo 2.6 a circa 5 chilometri da Cotronei, in provincia di Crotone.

L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di 8 chilometri. L’intensità che non ha destato preoccupazioni e il bradisismo non è stato mediamente avvertito dalla popolazione.

Sempre nel bacino tirrenico meridionale, il 15 febbraio era stata segnalata una raffica di scosse al largo di Trapani, in Sicilia. La più forte era stata di magnitudo 3.9.