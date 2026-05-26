Terremoto in Cile con scossa di magnitudo 6,9 a Calama, blackout e frane: il video dei supermercati sottosopra
Forte terremoto in Cile con una scossa di magnitudo 6.9 che ha colpito la città di Calama: nei video online i supermercati messi sottosopra dal sisma
Forte terremoto in Cile. Una scossa di magnitudo 6,9 ha colpito il nord del Paese con epicentro a 20 km dalla città di Calama. Non si segnalano vittime. I video ripresi dai cittadini e condivisi online mostrano le frane nelle regioni di Arica, Tarapacá, Antofagasta e Atacama: blackout, scuole chiuse e tanta paura tra lavoratori che corrono ai ripari ed esercizi messi sottosopra dal sisma.
- Forte terremoto in Cile
- La scossa di magnitudo 6.9 a Calama
- Danni e spavento ma nessuna vittima per il sisma
Forte terremoto in Cile
Attimi di terrore nel nord del Cile, nelle regioni di Arica, Tarapacá, Antofagasta e Atacama, colpite nel pomeriggio di lunedì 25 maggio, intorno alle 17 e 50, da un potente terremoto che, secondo il Centro Sismologico Nazionale, ha toccato una magnitudo di 6.9.
L’epicentro del sisma si trovava a 20 chilometri a nord-est della città di Calama, l’ipocentro a una profondità di 114 chilometri. Subito sui social media sono iniziati a circolare diversi video che testimoniavano quanto accaduto: lavoratori che interrompevano le loro attività minerarie per mettersi al sicuro, evacuazione preventiva dei cittadini, edifici e strade che registravano forti vibrazioni fino alla comparsa di smottamenti, frane e nuvole di polvere. Momenti di grande paura che però hanno comportato solo danni minimi e nessun ferito.
La scossa di magnitudo 6.9 a Calama
Secondo La Tercera sarebbero state almeno otto le scosse di assestamento che hanno fatto seguito a quella del terremoto principale: tra queste, quella che ha avuto una magnitudo più forte è stata registrata a 4.3.
Diversi i disagi nell’area delle scosse con interruzioni dei servizi essenziali soprattutto a Calama e nei comuni dell’entroterra della regione di Antofagasta: si sono registrati smottamenti e frane su alcune strade che collegano questi luoghi con quelli circostanti, danni a case ed edifici della zona, caduta di alcune lamiere dai tetti delle case più vecchie, rottura di alcune condotte di alimentazione e di alcune tubature.
Le regioni sono state colpite da un lungo blackout che ha colpito circa 27 mila utenze rimaste senza corrente.
Danni e spavento ma nessuna vittima per il sisma
Come detto, il Servizio Nazionale di Prevenzione e Risposta alle Catastrofi (Senapred) ha accertato che non ci sono stati impatti di grande rilievo: il terremoto occorso in Cile non ha portato a feriti o gravi emergenze, pur avendo toccato il grado sei della scala Mercalli in comuni come Antofagasta, Tocopilla, Mejillones e Sierra Gorda.
Non risultano quindi ingenti danni a persone, infrastrutture e servizi essenziali, così com’è stata esclusa fin da subito l’eventualità di uno tsunami sulla costa cilena.
A scopo precauzionale, la Segreteria Ministeriale Regionale dell’Istruzione ha comunque chiuso le scuole e sospeso le lezioni per martedì 26 maggio nella città di Calama.