Terremoto in Cile con scossa di magnitudo 6,9 a Calama, blackout e frane: il video dei supermercati sottosopra

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Forte terremoto in Cile. Una scossa di magnitudo 6,9 ha colpito il nord del Paese con epicentro a 20 km dalla città di Calama. Non si segnalano vittime. I video ripresi dai cittadini e condivisi online mostrano le frane nelle regioni di Arica, Tarapacá, Antofagasta e Atacama: blackout, scuole chiuse e tanta paura tra lavoratori che corrono ai ripari ed esercizi messi sottosopra dal sisma.

Forte terremoto in Cile

Attimi di terrore nel nord del Cile, nelle regioni di Arica, Tarapacá, Antofagasta e Atacama, colpite nel pomeriggio di lunedì 25 maggio, intorno alle 17 e 50, da un potente terremoto che, secondo il Centro Sismologico Nazionale, ha toccato una magnitudo di 6.9.

L’epicentro del sisma si trovava a 20 chilometri a nord-est della città di Calama, l’ipocentro a una profondità di 114 chilometri. Subito sui social media sono iniziati a circolare diversi video che testimoniavano quanto accaduto: lavoratori che interrompevano le loro attività minerarie per mettersi al sicuro, evacuazione preventiva dei cittadini, edifici e strade che registravano forti vibrazioni fino alla comparsa di smottamenti, frane e nuvole di polvere. Momenti di grande paura che però hanno comportato solo danni minimi e nessun ferito.

La scossa di magnitudo 6.9 a Calama

Secondo La Tercera sarebbero state almeno otto le scosse di assestamento che hanno fatto seguito a quella del terremoto principale: tra queste, quella che ha avuto una magnitudo più forte è stata registrata a 4.3.

Diversi i disagi nell’area delle scosse con interruzioni dei servizi essenziali soprattutto a Calama e nei comuni dell’entroterra della regione di Antofagasta: si sono registrati smottamenti e frane su alcune strade che collegano questi luoghi con quelli circostanti, danni a case ed edifici della zona, caduta di alcune lamiere dai tetti delle case più vecchie, rottura di alcune condotte di alimentazione e di alcune tubature.

Le regioni sono state colpite da un lungo blackout che ha colpito circa 27 mila utenze rimaste senza corrente.

Danni e spavento ma nessuna vittima per il sisma

Come detto, il Servizio Nazionale di Prevenzione e Risposta alle Catastrofi (Senapred) ha accertato che non ci sono stati impatti di grande rilievo: il terremoto occorso in Cile non ha portato a feriti o gravi emergenze, pur avendo toccato il grado sei della scala Mercalli in comuni come Antofagasta, Tocopilla, Mejillones e Sierra Gorda.

Non risultano quindi ingenti danni a persone, infrastrutture e servizi essenziali, così com’è stata esclusa fin da subito l’eventualità di uno tsunami sulla costa cilena.

A scopo precauzionale, la Segreteria Ministeriale Regionale dell’Istruzione ha comunque chiuso le scuole e sospeso le lezioni per martedì 26 maggio nella città di Calama.