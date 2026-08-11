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Terremoto in Colombia, il momento della scossa: edificio crolla e travolge le auto in strada

Le fuga tra le urla di disperazione durante il sisma di magnitudo 7.4 che ha colpito il Paese

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Un edificio di almeno quattro piani è crollato in Colombia dopo la violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito il Paese lunedì 10 agosto 2026. Le immagini rilanciate sui social mostrano la struttura che collassa sulla strada, schiacciando le auto. Il bilancio ancora provvisorio del sisma parla di oltre 130 vittime e più di 500 feriti.

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