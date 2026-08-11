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Terremoto in Colombia: la scossa fa suonare le campane a Venecia, poi crolla la facciata della chiesa

In un video gli attimi drammatici del sisma di magnitudo 7.4 che ha causato oltre 130 morti e più di 500 feriti

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Un video girato a Venecia, in Colombia, documenta la violenza del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito il Paese il 10 agosto. Nelle immagini si vede la chiesa locale oscillare, con le campane che iniziano a suonare da sole a causa della scossa. Pochi istanti dopo, parte della facciata della struttura crolla davanti ai passanti spaventati. Il sisma ha provocato oltre 130 vittime e gravi danni in diverse città della regione occidentale.

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