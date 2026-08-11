Terremoto in Colombia, oltre 130 morti e interi edifici crollati: molti i dispersi sotto le macerie

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È salito ad almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del forte terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia lunedì 10 agosto. Il maggior numero di vittime, 60, è stato registrato a Pereira, vicino all’epicentro. Altre 15 a Cali, terza città più popolosa della Colombia, dove sono crollati molti edifici tra cui un ospedale. Le squadre di soccorso sono al lavoro per individuare i tanti dispersi sepolti sotto le macerie. Il sisma ha bloccato mezzo Paese: per via di danni e frane sono state chiuse diverse strade, sospesi i voli in sei aeroporti.

Terremoto in Colombia, oltre 130 morti

Si aggrava il bilancio del forte terremoto che ha colpito nella mattinata di ieri, lunedì 10 agosto, la Colombia.

La scossa di magnitudo 7.4 è avvenuta alle 7:34 ora locale (le 14:34 in Italia) a una profondità di 110 km, con epicentro nei pressi di San José del Palmar, a oltre 250 km a ovest della capitale Bogotà.

ANSA

Stando all’ultimo bollettino diffuso dalle autorità colombiane, le persone morte a causa del sisma sono almeno 132, oltre 570 i feriti.

Un bilancio destinato a salire, dato l’alto, e ancora imprecisato, numero di dispersi sepolti sotto le macerie dei tanti edifici crollati.

Molti edifici crollati, si cercano dispersi

Il terremoto ha colpito la parte occidentale della Colombia, in particolare la regione costiera della Valle del Cauca.

Il maggior numero di vittime nella città di Pereira, vicino all’epicentro, dove si contano almeno 60 morti e oltre 100 dispersi.

Altre 15 persone sono morte a Cali, 8 a Quibdó e 4 a Manizales. Le squadre di soccorso sono al lavoro per cercare di individuare le tante persone che mancano all’appello, sepolte sotto le macerie degli edifici crollati.

Il terremoto ha bloccato metà della Colombia: in sei aeroporti i voli sono stati sospesi a causa dei danni, chiuse anche diverse, importanti strade per via di frane o in attesa di verifiche a ponti e gallerie.

La situazione a Cali

Tra i centri più colpiti dal terremoto c’è Cali, terza città più popolosa della Colombia, dove sono morte almeno 15 persone.

Gli edifici crollati sono circa una trentina, tra cui un ospedale, dove sarebbero rimasti intrappolati sotto le macerie anche molti bambini.

Altri quattro strutture ospedaliere hanno riportato danni e sono state completamente evacuate.

Il sindaco della città ha imposto il coprifuoco per garantire la sicurezza e la gestione dell’emergenza.

“La priorità è localizzare le 188 persone disperse”, ha dichiarato il presidente Abelardo de la Espriella dopo aver incontrato a Cali il sindaco Alejandro Eder e la governatrice della Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, per valutare la situazione.