Terremoto in Egitto con scossa di magnitudo 5,5 vicino al Canale di Suez, avvertito anche a Gaza e Cipro

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Una forte scossa di terremoto ha colpito nella notte l’Egitto. Il sisma di magnitudo 5.5 è avvenuto nelle prime del 3 agosto nei pressi della città di Suez. La scossa è stata nettamente avvertita in molte zone del Paese e non solo, anche in Palestina, Israele e Giordania, fino a Cipro. Al momento non ci sono segnalazioni di danni o feriti.

Terremoto in Egitto

Una forte scossa di terremoto ha svegliato l’Egitto nelle prime ore di oggi, lunedì 3 agosto.

Il sisma è avvenuto alle 3 ora locale (le 2 in Italia) nel nord del Paese, nell’area del Canale di Suez.

"iStock/Virgilio

Al momento non ci sono segnalazioni di vittime, feriti o danni significativi.

Scossa di magnitudo 5.5 vicino Suez

Stando ai dati dell’Istituto nazionale egiziano di astronomia e geofisica (NRIAG), la scossa, di magnitudo 5.5, è avvenuta a una profondità di 10 chilometri.

L’epicentro è stato localizzato a circa 38 chilometri dalla città di Suez.

Il terremoto è stato nettamente avvertito dalla popolazione in buona parte del nord-est del Paese, dalla costa mediterranea al Sinai, dal Cairo alle località del Mar Rosso.

Non sono Egitto, la scossa è stata sentita anche in Palestina, Giordania, Israele, Libano e Cipro.

Panico e gente in strada

Il forte terremoto ha colto nel sonno centinaia di migliaia di persone, la scossa ha provocato forti oscillazioni degli edifici e momenti di panico tra la popolazione, in tanti sono subito scesi in strada.

Sia il ministero della salute che la Mezzaluna Rossa egiziana hanno detto che non risultano persone rimaste ferite.