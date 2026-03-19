Terremoto in Friuli a Moggio Udinese vicino Udine di magnitudo 3,9, sisma avvertito in diverse aree

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Una scossa di terremoto di magnitudo 3,9 sulla scala Richter è stata avvertita in Friuli. L’epicentro si trova a 2 chilometri a nord ovest di Moggio Udinese, in provincia di Udine. La profondità sarebbe di circa 15 chilometri dalla superficie terrestre. Il sisma è stato avvertito in diverse zone della Carnia e in quella di Tolmezzo, ma anche in pianura.

Terremoto a Moggio Udinese

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha rilevato una forte scossa di terremoto in provincia di Udine, a Moggio Udinese, comune a metà strada tra il capoluogo e Tarvisio. Il terremoto è iniziato alle 11:28 del 19 marzo.

Le strumentazioni hanno registrato una magnitudo di 3,9 gradi sulla scala Richter, relativamente forte soprattutto vista la profondità dell’epicentro: 15 chilometri.

ANSA

Si tratta della scossa più forte registrata negli ultimi giorni in Italia, l’unica a sfiorare il quarto grado. In un raggio di 20 chilometri dall’epicentro abitano circa 5.600 persone.

Nessun danno rilevato

La scossa è stata avvertita chiaramente in tutta la regione di Tolmezzo e della Carnia. Alcuni cittadini hanno segnalato anche alcuni movimenti del terreno in pianura.

Nonostante l’aera interessata sia stata quindi piuttosto ampia, non sono stati segnalati feriti a causa del terremoto. Anche gli edifici della zona non sarebbero stati interessati da danni.

La Protezione civile locale sta monitorando la situazione con l’aiuto delle autorità locali, ma non sono state registrate richieste ai servizi di emergenza nelle ore successive al sisma.

I terremoti in Friuli

Il Friuli è una delle poche aree del Nord Italia che sono ad altissimo rischio sismico. Nel 1976 la regione è stata interessata da una delle più forti scosse di terremoto mai registrate nel nostro Paese, con origine proprio nella zona a nord di Udine.

Il sisma uccise quasi 1.000 persone e causò più di 100.000 sfollati. I danni furono calcolati in 4.500 miliardi di lire dell’epoca, più di 24 miliardi di euro di oggi.

I comuni maggiormente danneggiati furono 40 in totale, tra cui anche lo stesso Moggio Udinese, epicentro del terremoto del 19 marzo 2026.