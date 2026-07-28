Terremoto in Giappone a Kumamoto con scossa di magnitudo 7,1 con allerta tsunami lanciata da Jma
È allerta tsunami nella regione di Kumamoto, in Giappone, a seguito della scossa di terremoto con magnitudo 7.1
Un violento terremoto è stato registrato in Giappone, nella prefettura di Kumamoto. La scossa, avvertita nelle ore pomeridiane, ha raggiunto una magnitudo di 7.1 sulla scala nipponica di misurazione: si tratta del livello massimo. La Japan meteorological agency (Jma) ha lanciato un allarme tsunami.
- Terremoto di magnitudo 7.1 in Giappone
- Timore per le centrali nucleari di Kumamoto
- Dopo la scossa arriva l’allerta tsunami
Terremoto di magnitudo 7.1 in Giappone
Alle ore 16:27 di martedì 28 luglio 2026 (le 9:27 ora italiana), un forte terrmoto ha colpito il sud del Giappone, così come riferito dall’Agenzia meterologica giapponese.
La scossa si è verificata sull’isola di Kyushu, nella prefettura di Kumamoto, con ipocentro in mare a 10 chilometri di profondità.
Il sisma ha raggiungo una magnitudo di 7.1, il livello massimo possibile sulla scala di intensità sismica giapponese Shindo.
“Le scosse sono state così forti che non riuscivo a stare in piedi” ha dichiarato alla televisione nazionale un dipendente della Nhk di Kumamoto.
“È stato davvero molto forte. – prosegue la testimonianza – Le scosse continuano mentre vi parlo. Alcune persone, me compreso, hanno sentito il cuore battere forte”.
Timore per le centrali nucleari di Kumamoto
Nonostante la potente scossa, l’Autorità di regolamentazione nucleare giapponese non rivela alcuna anomalia immediata nelle centrali nucleari della zona.
I tre reattori nucleari presenti sull’isola di Kyushu, segnala la società di servizi elettrici locale, al momento del sisma hanno continuato le loro normali attività.
Problemi invece sono in corso al sistema elettrico della prefettura di Kumamoto, dove circa 45.060 abitazioni sono rimaste senza luce. Lo riferisce il gestore Kyushu Electric Power.
Dopo la scossa arriva l’allerta tsunami
A seguito del terremoto la Japan meteorological agency (Jma) ha lanciato un allerta tsunami.
La precauzione porta il peso del ricordo del terremoto sottomarino di magnitudo 9.0 che, nel 2011, scatenò un violento tsunami.
Il bilancio all’epoca fu di circa 18.500 tra morti e dispersi. L’onda devastò la centrale nucleare di Fukushima.
Il Giappone è tra i Paesi con la maggiore attività sismica al mondo: qui ogni anno si registra il 18% dei terremoti mondiali, con centinaia di scosse di diversa entità.
L’arcipelago giapponese si trova infatti al di sopra di quattro importanti placche tettoniche, sul margine occidente della cosiddetta Cintura di fuoco dell’oceano Pacifico.