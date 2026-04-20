Terremoto in Giappone a Tohoku con scossa di magnitudo 7,5: avvistato uno tsunami, treni sospesi

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un terremoto di magnitudo 7,5 ha colpito il Giappone nella regione del Tohoku alle 16:53 locali del 20 aprile 2026. La scossa, con epicentro al largo della costa di Sanriku, ha generato un allarme tsunami con onde previste fino a 3 metri nelle prefetture di Iwate, Aomori e Hokkaido. Le autorità hanno ordinato evacuazioni immediate e sospeso i treni bullet, mentre si monitorano le infrastrutture critiche.

Allerta tsunami in Giappone dopo il terremoto

Lunedì 20 aprile 2026, alle ore 16:53 locali, un potente sisma di magnitudo 7,5 ha colpito il versante nord-orientale del Giappone, nella regione del Tohoku.

L’epicentro è stato localizzato nell’Oceano Pacifico, al largo della costa di Sanriku, con un ipocentro a soli 10 chilometri di profondità. In seguito all’evento, la Japan Meteorological Agency (JMA) ha emesso un allarme tsunami per le prefetture di Iwate, Aomori e per la costa pacifica dell’Hokkaido, stimando onde fino a tre metri d’altezza.

Il post su X della premier del Giappone Sanae Takaichi dopo il terremoto di magnitudo 7,5 registrato nella regione del Tohoku

La premier Sanae Takaichi ha istituito una task force d’emergenza, esortando la popolazione a evacuare immediatamente verso zone elevate e a non tornare verso i litorali fino al termine dell’allerta.

La scossa nella regione del Tohoku

Sebbene le prime rilevazioni indicassero una magnitudo inferiore, la JMA ha confermato il valore di 7,5 dopo ulteriori verifiche tecniche. Sulla scala sismica giapponese, il terremoto ha raggiunto un’intensità di “5 superiore”, un livello che rende difficoltosi i movimenti e può causare il crollo di strutture non rinforzate.

Le vibrazioni sono state avvertite distintamente anche a Tokyo, dove i grattacieli hanno oscillato per diversi minuti.

Il Paese, situato nella “Cintura di Fuoco” del Pacifico, gestisce circa il 20% dei grandi sismi mondiali e le autorità non escludono forti scosse di assestamento nei prossimi giorni, raccomandando massima cautela anche nelle vicinanze dei fiumi.

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