Terremoto in Giappone con scossa di magnitudo 5,9 a Hokkaido, "esiste la possibilità di un enorme tsunami"

Nuovo terremoto nella zona di Hokkaido, in Giappone. La violenta scossa, di magnitudo 5,9 della scala Richter, segue il precedente sisma che è stato registrato nella stessa zona due giorni fa. Si teme che alle violente scosse possa seguire uno tsunami. Il recente terremoto ha avuto epicentro a poca distanza da Amori, ipocentro a 30 chilometri di profondità.

Nuovo terremoto in Giappone

La terra trema ancora in Giappone e i timori delle autorità, che parlavano di possibili nuovi scosse, si sono purtroppo concretizzati.

Un nuovo terremoto di magnitudo 5,9 della scala Richter si è verificato, tra le 16 e le 17 del 1o dicembre (ora italiana), al largo della costa dell’isola principale del Giappone. L’ultimo terremoto ha colpito la costa nord-orientale dell’isola principale, Honshu.

Una strada crollata a Tohoku nella prefettura di Aomori dopo il precedente terremoto

L’epicentro è stato registrato invece a sud dell’isola di Hokkaido ed è avvenuto a una profondità di circa 30 chilometri.

In effetti, l’Agenzia meteorologica del Giappone aveva già previsto la possibilità di un evento simile e, nella mattinata del 9 dicembre, aveva pubblicato un avviso in cui affermava la possibilità di un secondo sisma violento nel giro di una settimana.

Si teme per il rischio tsunami

Già prima della seconda scossa, e a poche ore dal primo terremoto che si è verificato lunedì 8 dicembre al largo della costa della regione settentrionale di Aomori, le autorità hanno parlato del rischio di un “enorme tsunami”.

Il terremoto di lunedì, di magnitudo 7,5, ha distrutto edifici e strade ed è stato capace di generare onde di altezza superiore ai 70 centimetri.

La Jma aveva già avvisato che, qualora una scossa di elevata intensità si fosse verificata, il rischio tsunami sarebbe stato concreto.

Secondo le stime, la probabilità si attesta a 1 su 100 per i giorni successivi al sisma.

Scossa di magnitudo 5,9 a Hokkaido: il pericolo del mega-terremoto

Mentre si contano ancora i feriti causati dal precedente terremoto, che sono almeno 51, e si teme per un possibile tsunami, le autorità invitano i residenti a restare vigili.

Non è escluso, infatti, un mega-terremoto di magnitudo 8 o superiore che potrebbe verificarsi nei prossimi giorni. Lo stato d’allerta durerà tutta la prossima settimana, anche se questi eventi, ovviamente, sono impossibili da prevedere.

Le autorità hanno invitato i cittadini a predisporre dei piani di evacuazione per abbandonare velocemente le abitazioni.