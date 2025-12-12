Terremoto in Giappone con scossa di magnitudo 6,7 a Hokkaido, revocata l'allerta tsunami due ore dopo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ancora un terremoto in Giappone. Venerdì 12 dicembre una scossa di magnitudo 6.7 ha colpito il nord del Paese, con epicentro in mare al largo delle isole di Honshu e Hokkaido. In seguito al sisma è stata diramata un’allerta tsunami per le province interessate, revocata dopo circa due ore. Il terremoto segue quello di lunedì 8 dicembre di magnitudo 7.6 che aveva causato oltre 30 feriti.

Terremoto in Giappone di magnitudo 6.7

Il sisma è avvenuto alle 11.44 ora locale (3.44 in Italia) in mare, al largo delle coste dell’isola di Honshu, la più grande del Paese, e di quella settentrionale di Hokkaido.

L’epicentro è stato rilevato a circa 100 chilometri dalle coste della provincia di Aomori e l’ipocentro a una profondità di 33 chilometri.

Revocata l’allerta tsunami

Dopo la scossa la Japan Meteorological Agency (JMA) ha diramato l’allerta tsunami per le province di Aomori, Hokkaido, Iwate e Miyagi.

L’Agenzia l’ha revocata circa due ore dopo: sono state segnalate piccole onde nelle prefetture di Hokkaido e Aomori, ma non sono stati segnalati danni gravi o feriti.

Diverse scosse in pochi giorni

Nella stessa zona del Giappone lunedì 8 dicembre c’era stato un forte terremoto di magnitudo 7.6 che aveva provocato il ferimento di oltre 30 persone.

Dopo il sisma l’Agenzia meteorologica del Giappone aveva pubblicato un avviso in cui affermava la possibilità di una seconda violenta scossa nel giro di una settimana.

Mercoledì 10 dicembre c’è stata un’altra scossa di magnitudo 5.9, a distanza di due giorni quella odierna di magnitudo 6.7.

La zona sismica del Giappone

Il Giappone è abituato a fare i conti con i terremoti.

Si trova all’incrocio di quattro grandi placche tettoniche, sul bordo occidentale della cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico: è uno dei paesi più attivi al mondo dal punto di vista sismico.

L’arcipelago, che conta circa 125 milioni di abitanti, subisce circa 1.500 scosse all’anno.

Si tratta prevalentemente di terremoti di lieve entità, anche se i danni variano a seconda della loro localizzazione e della loro profondità sotto la superficie terrestre.