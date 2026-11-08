Terremoto in Giappone di magnitudo 5,7 con epicentro a Shizuoka, ci sono diversi feriti: la situazione

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Un terremoto di magnitudo 5.7 ha scosso il Giappone centrale. La terra ha tremato nella notte fra sabato 7 e domenica 8 novembre, provocando decine di feriti, la rottura di vetrate e l’interruzione dei servizi ferroviari. L’epicentro si è manifestato nella prefettura di Shizuoka, secondo quanto riferito dall’Agenzia meteorologica giapponese. Non è stata diramata alcuna allerta tsunami, né ci sono vittime.

Terremoto in Giappone

Il sisma si è verificato all’1:04 della mattina (ora locale). Un funzionario dei servizi di emergenza nella prefettura di Aichi ha dichiarato che sono giunte 16 segnalazioni di feriti, per lo più in modo lieve, come riporta la testata Japan Times.

Nella vicina prefettura di Shizuoka, le autorità hanno riferito che almeno tre donne hanno richiesto cure mediche d’urgenza; tra queste, una novantenne ha riportato una lesione alla spalla dopo essere caduta dal letto durante le scosse.

Sul numero dei feriti i dati non sono certi: il quotidiano locale Chunichi Shimbun e l’emittente Tokai Television hanno riportato che almeno 24 persone sarebbero rimaste ferite in due prefetture.

I danni

Nella città di Toyohashi, ad Aichi, le scosse hanno mandato in frantumi le vetrine di una concessionaria d’auto. Una grande libreria nella città di Toyota, sempre ad Aichi, ha segnalato la caduta di merce dagli scaffali. Molte altre le segnalazioni di oggetti caduti e vetri infranti.

Il sisma ha inoltre causato ritardi e la temporanea sospensione dei servizi ferroviari regionali nella mattinata di domenica, inclusi i treni ad alta velocità Shinkansen.

La scossa è stata avvertita fino a Osaka, verso ovest, dove un cittadino straniero è stato trasportato in ospedale dopo essere caduto da un appartamento al secondo piano, spaventato dal sisma.

Altro terremoto in Giappone

Successivamente, un terremoto di magnitudo 4.3 ha colpito la regione di Kumamoto domenica alle 10:53 (ora locale), come ha comunicato l’Agenzia meteorologica giapponese. Non sono giunte segnalazioni immediate di danni gravi o feriti a seguito di questo secondo evento sismico.

Il terremoto di luglio

La regione sud-occidentale sta ancora cercando di riprendersi da un sisma di magnitudo 7.1 che, a luglio, ha causato 38 vittime, distrutto abitazioni e lasciato decine di migliaia di persone senza energia elettrica.

La Cintura di fuoco del Pacifico

Il Giappone si trova lungo la Cintura di fuoco del Pacifico ed è per questo interessato da centinaia di terremoti ogni anno. Viene definita Cintura di fuoco una vasta area a forma di ferro di cavallo, lunga circa 40.000 chilometri, che circonda i Paesi costieri dell’Oceano Pacifico. Si tratta della regione geologicamente più attiva della Terra.

Il terremoto più forte registrato in epoca recente è quello di magnitudo 9 del 2011, che scatenò lo tsunami che innescò il disastro di Fukushima. In quell’occasione si contarono circa 18.500 tra morti e dispersi.