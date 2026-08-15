Terremoto in Indonesia al largo dell'isola di Flores di magnitudo 7,7, almeno 20 morti e sei feriti

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un violento terremoto di magnitudo 7,7 ha fatto tremare l’Indonesia provocando numerosi crolli e diverse vittime. L’epicentro del sisma è stato registrato al largo dell’isola di Flores, nella parte orientale dello stato-arcipelago, facendo scattare inizialmente l’allarme tsunami. Il bilancio provvisorio è di almeno 20 morti, sei feriti e due dispersi, ma le autorità hanno fatto sapere che la conta delle persone coinvolte e dei danni è ancora in corso.

La scossa di terremoto in Indonesia

L’evento sismico è stato registrato alle 21.58 ora italiana, le 5.58 locali, a 68 chilometri dalla città di Ende, nella provincia di Nusa Tenggara Orientale, con una profondità di 10 chilometri.

Come rilevato dai sismografi dell’US Geological Survey (USGS), al devastante terremoto di magnitudo 7,7 hanno fatto seguito altre dieci potenti scosse di assestamento, la più forte di magnitudo 6,1.

ANSA

Il bilancio provvisorio di morti e feriti

Sulla costa dell’isola di Flores, meta turistica molto frequentata, si registrano decine di edifici danneggiati e distrutti. I soccorritori sono al lavoro nelle operazioni di ricerca di persone rimaste intrappolate sotto le macerie.

Secondo quanto dichiarato da un funzionario dei soccorsi della città di Maumere, Fathur Rahman, le prime informazioni hanno fatto tracciare un bilancio provvisorio di 20 vittime, sei feriti e due dispersi sotto i detriti.

“Le prime due vittime segnalate erano un uomo e una donna, poi sono stati confermati altri decessi. Annunceremo ufficialmente il numero definitivo delle vittime e l’entità dei danni agli edifici causati dal terremoto non appena avremo i dati definitivi” ha specificato il portavoce dell’agenzia incaricata della gestione delle catastrofi, Suar Pelita Panjaitan, parlando alla stampa a Giacarta.

L’allerta tsunami

In seguito al terremoto, l’Agenzia indonesiana di meteorologia, climatologia e geofisica (BMKG) aveva lanciato l’allerta tsunami, avvertendo del rischio dell’arrivo sulla costa di onde comprese tra 0,5 e 3 metri.

Le autorità indonesiane hanno quindi esortato i residenti ad abbandonare le zone litoranee dell’isola di Flores ed evacuare immediatamente verso aree più elevate, “spostandosi di oltre due chilometri nell’entroterra o spostandosi in zone collinari a più di 10 metri di altezza”.

L’allarme per le onde anomale è stato successivamente revocato, ma gli esperti hanno dichiarato che il monitoraggio su un eventuale maremoto è in corso.