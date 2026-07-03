Terremoto in Indonesia, forte sisma di magnitudo 6,2 sull'isola di Halmahera nel Nord del Paese: la situazione

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Un terremoto di magnitudo 6,2 ha colpito l’isola di Halmahera, in Indonesia. L’epicentro è stato localizzato dall’istituto geologico statunitense in mare, a 120 chilometri di profondità e a meno di 60 chilometri dalla città di Tobelo, il centro abitato più grande dell’isola. Le autorità non hanno al momento segnalato vittime o danni materiali e non è stato emessa un’allerta tsunami.

Terremoto di magnitudo 6,2 in Indonesia

Alle 11:31 ora locale, circa le 2 e mezza di notte in Italia, si è registrato un terremoto sull’isola Halmahera, nel nord dell’Indonesia. Il sisma ha raggiungo una magnitudo di 6,2.

L’Istituto geologico statunitense (USGS), che monitora l’attività sismica a livello mondiale, ha identificato l’epicentro in mare, a 120 chilometri di profondità.

ANSA

La scossa si è verificata a circa 58 chilometri a ovest di Tobelo, la città più popolosa dell’isola, nella provincia settentrionale di Maluku.

Non si registrano vittime o danni

L’USGS fa sapere che, al momento, non sono state segnalate vittime né danni materiali.

“Ero seduto a prendere un caffè in un bar lungo la strada quando, all’improvviso, la mia sedia ha iniziato a muoversi” ha raccontato un testimone all’agenzia di stampa AFP.

L’uomo, residente nella località di Ternate, a 114 chilometri dall’epicentro, ha continuato: “Mi sono spaventato per un momento perché sono ancora traumatizzato dai terremoti del passato”.

L’ultimo sisma risale a martedì 16 giugno, quando fu registrato un terremoto di magnitudo 6,7, seguito da una seconda intensa scossa.

Il terremoto si prolungò per più di un minuto nella città di Palu, nella provincia settentrionale del Sulawesi, provocando la morte di una persona.

Scampata l’allerta tsunami

L’Agenzia indonesiana di meteorologia, climatologia e geofisica ha dichiarato che il terremoto non ha rappresentato una minaccia di tsunami, e non è stata emessa alcuna allerta a riguardo.

L’Indonesia e le nazioni limitrofe sono soggette a frequenti attività sismiche, in quanto posizionate su quella che viene chiamata la Cintura di fuoco del Pacifico.

Si tratta di un’area, che si estende dal Giappone lungo il Sud-est asiatico e fino all’intero bacino del Pacifico, caratterizzata da un’intensa attività vulcanica e tettonica.

Nel gennaio 2021 un terremoto di magnitudo 6,2 – la stessa intensità di quello odierno – uccise almeno 100 persone nella città di Mamuju, sull’isola di Sulawesi.