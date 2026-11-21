Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6,7 ha colpito il Perù. Il sisma si è verificato nella zona centrale del Paese ed è stato avvertito anche nella capitale Lima, dove molti cittadini hanno abbandonato le loro abitazioni e sono scesi in strada impauriti. Secondo quanto riportato dall’Istituto geofisico peruviano, il terremoto è stato registrato alle 19.09 ora locale, le 00.09 di sabato in Italia, con epicentro nella regione andina di Junín, circa 30 chilometri a nord-ovest dell’omonima città, a una profondità di 129 chilometri.

Terremoto in Perù di magnitudo 6,7, a Lima i cittadini abbandonano le proprie case

Finora non sono stati segnalati danni ingenti o vittime. Il quotidiano peruviano El Comercio ha riferito che il terremoto è stato avvertito dalla popolazione con intensità da moderata a forte. A Lima, che da Junin dista circa 150 km in linea d’aria, le famiglie hanno lasciato le loro case dopo aver sentito la terra tremare.

I giornalisti dell’Afp presenti nella capitale hanno raccontato di aver visto centinaia di persone evacuare gli edifici nel quartiere di Miraflores durante la scossa che è stata avvertita nelle regioni di Ancash, Ica, Ucayali, Cerro de Pasco, Huánuco e Callao. Il sisma ha fatto tremare la terra anche in alcune aree di Quito, la capitale dell’Ecuador.

Istituto geofisico peruviano: “Sisma avvertito anche ai margini della giungla”

Il sisma è stato percepito in gran parte del Paese, compresa la regione amazzonica, secondo quanto riportato dalle autorità. Hernando Tavera, direttore dell’Istituto geofisico peruviano, ha spiegato a Latina Noticias che “il terremoto, nonostante la sua magnitudo, non è stato così intenso come lo sarebbe stato a una profondità minore”.

“Ha scosso l’intera regione centrale del Perù. Dalla zona di Ancash a Ica e verso la zona di Junín, arrivando praticamente ai margini della giungla”, ha aggiunto Tavera.

Il ministro della Difesa del Perù, Rafael Belaunde, ha dichiarato che “sono stati segnalati danni lievi alle abitazioni in diverse zone della regione di Junín, oltre a interruzioni dell’erogazione di energia elettrica e limitazioni alla circolazione stradale”. Belaunde ha sottolineato che “non si registrano danni alle persone, né conseguenze per la loro integrità fisica o salute”.

El Comercio riferisce però che un giovane di 17 anni è rimasto ferito nel quartiere di Barrios Altos a causa di un pezzo di cemento che si è staccato da una galleria, colpendolo in testa. Il ragazzo è stato trasportato all’Ospedale 2 de Mayo per le cure necessarie.

Caduta di massi sulle strade e case ed edifici danneggiati

Le verifiche della Protezione civile peruviana hanno segnalato danni nella regione di Junín a edifici residenziali e strutture pubbliche, tra cui l’ospedale di Pichanaqui e alcune installazioni universitarie a Chanchamayo. A Ulcumayo sono state segnalate 14 case danneggiate.

Il terremoto ha causato anche interruzioni dell’energia elettrica e cadute di massi su diverse strade. Disagi alla viabilità si sono registrati tra Tarma e San Ramón, e lungo la strada che unisce Lima a Huancayo, dove sono intervenute squadre con mezzi per rimuovere il materiale finito sulla carreggiata.

La Cintura del fuoco

Il Perù si trova lungo la cosiddetta Cintura di fuoco del Pacifico, una fascia ampia che circonda l’oceano e in cui si verifica una parte rilevante dell’attività sismica e vulcanica mondiale. Il Paese è particolarmente esposto ai terremoti per la convergenza della placca di Nazca con quella sudamericana.