Terremoto in Perù, fortissima scossa di magnitudo 7.2 avvertita fino alla capitale Lima: il bilancio

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Un terremoto di magnitudo 7,2 (6,7 secondo l’USGS) ha colpito la regione di Ayacucho, in Perù, con epicentro vicino a Coracora. La scossa è stata avvertita fino a Lima, Arequipa, Ica e Cusco. Al momento, malgrado l’intensità del sisma, non si registrano vittime né danni gravi, esclusa l’allerta tsunami. L’IGP: “Per ora nulla di critico”, ma restano attivi i monitoraggi nella zona.

Forte scossa di terremoto in Peru

Il violento sisma ha scosso il centro-sud del Perù nel primo pomeriggio di giovedì 20 agosto, alle 13 ora locale. Secondo il Centro Sismológico Nacional dell’Istituto Geofisico del Perù (IGP), la scossa di terremoto ha raggiunto una magnitudo di 7.2.

L’epicentro è localizzato 35 chilometri a nord della cittadina di Coracora, nella provincia di Parinacochas, dipartimento di Ayacucho, a una profondità di 108 chilometri.

Il servizio geologico statunitense USGS ha invece stimato un valore leggermente inferiore, pari a 6,7, una discrepanza comune nelle prime rilevazioni quando i diversi istituti sismologici applicano metodologie di calcolo differenti.

Le testimonianze sul sisma

Il movimento tellurico, di lunga durata (secondo alcune testimonianze locali circa un minuto) è stato avvertito ben oltre l’area dell’epicentro. Oltre ad Ayacucho, la scossa ha interessato anche le regioni di Arequipa, Ica, Cusco e Apurímac.

A Lima, distante circa 650-800 chilometri dal punto di origine, il sisma è stato percepito soprattutto nei piani alti degli edifici, mentre a Coracora l’intensità registrata è stata di grado III-IV sulla scala Mercalli, corrispondente a un movimento ben distinguibile ma senza particolari rischi strutturali.

Il bilancio del terremoto

Al momento non risultano vittime né danni rilevanti a cose o persone, sebbene alcuni media locali abbiano segnalato smottamenti di rocce e detriti lungo i pendii collinari nei pressi dell’epicentro, oltre a lievi danni ad alcune abitazioni della zona di Ayacucho.

Il Centro de Operaciones de Emergencia Regional ha confermato i dati tecnici del sisma senza fornire, per ora, un bilancio definitivo dei danni.

Le autorità marittime, sia peruviane sia cilene, hanno escluso il rischio di tsunami lungo le coste del Pacifico, vista la natura interna e la profondità dell’evento.

A tranquillizzare la popolazione è intervenuto il presidente dell’IGP, Hernando Tavera, che ha dichiarato: “Per il momento non è successo nulla di critico”. Il timore era infatti di trovarsi di fronte a un evento simile, per proporzioni e danni risultanti, a quelli verificatisi di recente in Colombia e in Venezuela.