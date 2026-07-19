Terremoto in Perù nella provincia di Chupaca, crolli e danni dopo la scossa di magnitudo 5,1: morti e feriti

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Trema la terra in Perù, dove una scossa di magnitudo di 5,1 ha provocato diversi crolli e almeno cinque morti. Il terremoto è stato registrato nell’entroterra del Paese sudamericano, a 7 chilometri a sud della città di Chupaca, regione di Junín, e a una profondità di 24 chilometri.

Il terremoto in Perù

I sismografi dell’Istituto geofisico del Perù hanno rilevato la forte scossa alle 21.24 di sabato 18 luglio, 3.24 ora italiana di domenica 19, localizzata a 12,12 gradi di latitudine sud e 75,28 gradi di longitudine ovest.

Il primo evento di magnitudo 5,1 è stato seguito da un altro di magnitudo 3,7, entrambi con epicentro nella provincia di Chupaca. Risulterebbero interessati dal terremoto anche i distretti di Ahuac, Chongos Bajo, Huachac, Huamancaca Chico, San Juan de Yscos, San Juan de Jarpa, Tres de Diciembre e Yanacancha.

I crolli e i danni

Secondo le informazioni riportate finora dai media locali, il sisma ha causato danni e diversi crolli nei centri abitati del Perù centrale, in particolare nella città di Huancayo.

Il ministero dell’Energia ha segnalato un’interruzione delle forniture di elettricità che ha provocato blackout in diverse zone colpite, mentre non sarebbero state registrate conseguenze rilevanti sulle vie di comunicazione.

Le immagini e video diffusi sui social mostrano la terra tremare e i momenti di panico tra la popolazione.

Il bilancio dei morti e dei feriti

Le squadre di emergenza sono al lavoro per mettere in salvo i sopravvissuti nelle aree del Paese interessate: stando a quanto riferito dalle autorità locali, mentre la conta dei danni e dei dispersi è ancora in corso, sarebbero numerose le persone segnalate sotto le macerie.

Al momento, il bilancio del violento sisma riporta almeno cinque vittime.