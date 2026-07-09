Terremoto in provincia di Messina, 4 scosse in pochi minuti con la più forte di magnitudo 3,2

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Trema la Sicilia. Nella mattinata sono state registrate diverse scosse di terremoto nella zona della costa siciliana nord-orientale, in provincia di Messina. La magnitudo più alta delle quattro scosse è stata di 3,2 della scala Richter. L’evento sismico ha come epicentro un punto nel mare poco sopra Messina. Non ci sono feriti o danni a cose, ma alcune persone hanno riferito di aver sentito la scossa anche in città.

Terremoto di 3.2 vicino Messina

A metà mattinata di giovedì 9 luglio si sono verificate quattro scosse di terremoto. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) riporta che la prima scossa, di magnitudo 3.2, si è verificata alle 10:10:45 nella zona della costa siciliana nord-orientale (Messina).

La Sala Operativa INGV-OV di Roma ha verificato i dati della scossa: le coordinate geografiche (lat, lon) sono 38.2568, 15.1408, mentre la profondità della scossa è di 9 km.

Le altre scosse

A distanza di pochi minuti si sono verificate altre tre scosse. Il secondo movimento è arrivato alle 10:13:11, sempre nella stessa zona.

La magnitudo registrata è stata di 1.5 e si è localizzata con coordinate geografiche (lat, lon) 38.2662, 15.1538 a una profondità di 9 km.

La terza scossa delle 10:19:01 (con coordinate geografiche (lat, lon) 38.2567, 15.1405 a una profondità di 8 km) è stata di magnitudo 2.0, mentre l’ultima delle 10:24:58 è stata di 2.2 ed è stata leggermente più profonda, a 10 km.

Dove è stato sentito il terremoto?

Online, anche in risposta alla consueta domanda dell’Istituto che chiede ai cittadini di segnalare chi ha percepito il terremoto, si fa la conta delle città che hanno sentito la casa vibrare.

Vengono citate le seguenti città della Sicilia affacciate sulla costa: Pace del Mela, Villafranca, San Giorgio di Gioiosa Marea e Barcellona Pozzo di Gotto. Viene descritto dai cittadini come un boato sordo, capace di far tremare i vetri.

Sui social non mancano neanche commenti ironici sul Ponte, descritto come “già crollato” e “scomparso in mare”.