Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5,7 è stata registrata in Romania nella mattinata di mercoledì 18 novembre. Il sisma ha colpito la zona di Vrancea ed è stato avvertito anche a Bucarest. Un residente ha raccontato: “Mi sono svegliato e ho trovato il letto che si muoveva con me”.

Cosa si sa sulla scossa di terremoto in Romania

Come riportato da Adevărul, il terremoto di magnitudo 5,7 che ha colpito la zona sismica di Vrancea mercoledì mattina ha svegliato di soprassalto diversi cittadini rumeni e ha causato scene di panico, soprattutto a Bucarest.

Due persone sono rimaste ferite.

Le testimonianze sul terremoto in Romania

Un residente di Bucarest ha raccontato: “Mi sono svegliato e ho trovato il letto che si muoveva con me, ho pensato di essere su un’altalena e non capivo cosa stesse succedendo”.

Altri testimoni hanno riferito di edifici che oscillavano, finestre e porte che vibravano, mobili che continuavano a dondolare anche dopo il sisma: “L’ho sentito bene, mi sono svegliato pochi secondi prima. È iniziato con una scossa improvvisa e poi c’è stata un’oscillazione durata circa 20 secondi“.

Segnalazioni sono arrivate anche dalle zone di Ilfov, Galați, Vrancea, Brăila e Constanța. A Galați, alcuni residenti hanno dichiarato che la scossa sismica è stata abbastanza forte da far cadere gli oggetti nelle loro case. Una persona che abita al terzo piano ha descritto il terremoto come “lungo, forte e di lieve entità”. Un residente di Chiajna ha riferito di essere “saltato giù dal letto” quando ha sentito la scossa.

Il questionario dopo il terremoto in Romania

Più di 3.500 persone provenienti da tutte le regioni della Romania hanno compilato il questionario pubblicato sul sito web dell’Istituto Nazionale di Fisica della Terra (INFP), raccontando il modo in cui hanno vissuto il terremoto di magnitudo 5,7 verificatosi nella mattinata di mercoledì.

L’allarme prima del terremoto

Alcuni residenti di Bucarest hanno ricevuto l’avviso di Google prima di avvertire il terremoto. Alcuni cittadini hanno raccontato di essere stati svegliati dall’avviso pochi secondi prima dell’inizio della scossa, mentre altri hanno ricevuto il messaggio durante o dopo il terremoto.

“È successo circa 10 secondi prima, a Bucarest. Il tempo sufficiente per svegliarmi, identificare il telefono e accertarmi di non stare sognando”, ha raccontato un cittadino.