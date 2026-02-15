Terremoto in Sicilia, raffica di scosse nel Tirreno al largo di Trapani: la più forte di magnitudo 3.9
Una serie di scosse di terremoto è stata registrata nel Mar Tirreno al largo di Trapani in Sicilia
La terra torna a tremare in Sicilia. Nel corso della notte c’è stata una serie di scosse di terremoto nel Mar Tirreno, al largo di Trapani. Almeno sei le scosse registrate dai sismografi nell’arco di poche ore, la più intensa di magnitudo 3.9.
Serie di scosse di terremoto in Sicilia
Nella notte tra sabato 14 e domenica 15 febbraio c’è stata una serie di scosse di terremoto nel Mar Tirreno, al largo delle coste della Sicilia.
Sette le scosse superiori a magnitudo 2 registrate dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nell’arco di poche ore.
Quasi tutte sono avvenute al largo di Trapani, una nelle Isole Eolie, in provincia di Messina.
I terremoti al largo di Trapani
Il primo terremoto, di magnitudo 2, è stato registrato alle 18.10 di sabato 14 con epicentro in mare al largo di Trapani e ipocentro a una profondità di 10 chilometri.
A seguire, altre cinque scosse nel Tirreno, tutte con epicentro a largo di Trapani.
Alle 22.03 la seconda scossa di magnitudo 3.6, avvenuta a una profondità di 50 chilometri.
La terza, di magnitudo 2.3, alle 23.15, a una profondità di 123 chilometri.
Due scosse di magnitudo 3.9 e 3.7
A seguire, alle 23.48, il terremoto più intenso, di magnitudo 3.9. Il sisma, avvenuto a una profondità di 5 chilometri, è stato avvertito dalla popolazione a Trapani, Marsala e nelle Isole Egadi.
Paura tra i residenti ma non ci sono segnalazioni di danni a persone o cose.
All’1:53 di domenica la quinta scossa, di magnitudo 2.3. E poi ancora alle 4:04 un’altra scossa, la sesta, di una certa intensità.
Il terremoto, di magnitudo 3.7, è avvenuto a una profondità di 10 chilometri ed è stato avvertito sulla costa trapanese come quello di poche ore prima.
Alle 5.07 infine è stata registrata un’altra scossa, ma in una zona diversa del Mar Tirreno.
Il sisma, di magnitudo 2.9, è avvenuto a una profondità di 4 chilometri, con epicentro vicino ad Alicudi nelle Isole Eolie (Messina).